Dziennik Gazeta Prawna informuje, że zespół ekspertów gospodarczych, działający pod auspicjami resortu Jack Sasina, proponuje obłożenie nowymi podatkami podmioty skupujące mieszkania.

Eksperci z Ministerstwa Aktywów Państwowych wypracowali rozwiązania, które w teorii mają „pomóc zmniejszyć skrajne ubóstwo mieszkaniowe”.

Chodzi o powołanie nowego funduszu celowego do „likwidacji skrajnego ubóstwa mieszkaniowego”. Pieniądze na rzecz funduszu miałyby być ściągane od funduszy kupujących masowo mieszkania na wynajem.

Zespół pracujący przy resorcie Jacka Sasina rekomenduje wprowadzenie trzech rodzajów nowych podatków, którymi obciążone miałyby zostać właśnie fundusze skupujące mieszkania pod wynajem.

Inspiracją do pierwszego z nowych podatków jest rozwiązanie znane z Irlandii, czyli danina transakcyjna wynosząca ok. 10 proc. przy zakupie co najmniej 10 nieruchomości w ciągu roku.

Poza tym państwowi eksperci proponują rozwiązanie analogiczne do obecnie istniejącego podatku od przychodów z budynków z tą różnicą, że stawka byłaby wyższa.

Trzeci podatek to w zasadzie podwyższona istniejąca już opłata od nieruchomości. Wstępnie nowymi opłatami miałyby być obłożone podmioty posiadające co najmniej pięć mieszkań na wynajem.