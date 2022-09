REKLAMA

Khosta-2 to nowy wirus wykryty u nietoperzy, w pobliżu Soczi. Jest niebezpieczny dla ludzi i nie ma na niego szczepionki.

Badania nad nowym wirusem wykazały, że może on infekować ludzkie komórki. Działa podobnie do wirusa SARS-CoV-2 – wykorzystuje swoje białko kolca do infekowania komórek organizmu człowieka. Do zakażenia dochodzi przez łączenie się z białkiem receptorowym – enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2), który znajduje się w ludzkich komórkach.

Wirusolog Michael Letko z Washington State University, który kierował badaniami nad nowym wirusem, ostrzega, że choć Khosta-2 przypomina covida, to szczepionki covidowe przed nim nie chronią.

Khosta-2 to jeden z wielu sarbekowirusów, które występują u azjatyckich nietoperzy. Większość z nich jest niegroźna dla ludzi, ale akurat ten wirus może nam zagrażać.

– Kiedy przyjrzeliśmy się im dokładniej, byliśmy poważnie zaskoczeni, bo odkryliśmy, że mogą infekować ludzkie komórki. To trochę zmienia nasze rozumienie tych wirusów, ich pochodzenia i regionów, jakich mogą dotyczyć – mówi wirusolog Michael Letko z Washington State University.

Na ten moment nie ma dowodów na to, że Khosta-2 może być wirusem śmiertelnym dla ludzi. Naukowcy ostrzegają jednak, że wirus może mutować.