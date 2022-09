REKLAMA

Edward Snowden, amerykański sygnalista, który jednocześnie jest legendą dla ruchów wolnościowych na całym świecie, został oficjalnie obywatelem Federacji Rosyjskiej. Były agent CIA ukrywał się w Rosji przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.

Przypomnijmy, ze Edward Snowden to były pracownik NSA i CIA. W 2013 roku stał się sygnalistą, przekazując dziennikarzom poufne dokumenty na temat prowadzonych przez rząd USA programów nadzoru elektronicznego nad obywatelami.

– Wielkie firmy technologiczne sprawiają, że społeczeństwo staje się podatne na zagrożenia. Dzieje się tak poprzez nadmiarowe gromadzenie danych i udzielanie przez koncerny pozwolenia na dostęp do nich rządowym agencjom – ujawnił były agent.

Sygnalista ujawnił m.in. że służby Stanów Zjednoczonych szpiegowały instytucje Unii Europejskiej i ponad 30 czołowych polityków na świecie. Podsłuchiwany miał być m.in. telefon komórkowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Ujawnił także informacje o programie PRISM, pozwalającemu masowo podsłuchiwać rozmowy Amerykanów i obywateli innych krajów, prowadzone poprzez telefon VoIP i Internet. W programie PRISM biorą udział firmy, z których usług korzystają ludzie na całym świecie: Microsoft (Hotmail), Google (Gmail i YouTube), Yahoo!, Facebook, Skype, AOL, Apple Inc. i Paltalk.

Poszukiwany przez władze USA pod zarzutem ujawnienia tajemnic państwowych i szpiegostwa Snowden npoczątku sierpnia 2013 otrzymał azyl w Federacji Rosyjskiej.

Ludzie szybko uznali Snowdena za bohatera. W 2013 roku profesor socjologii szwedzkiego uniwersytetu w Umeå Stefan Svallfors nominował Amerykanina do Pokojowej Nagrody Nobla. Choć tej nagrody były agent nie dostał, to jest laureatem tzw. „alternatywnego Nobla”, czyli Right Livelihood za „odwagę i kompetencję w demaskowaniu bezprzykładnego rozmiaru inwigilacyjnych praktyk państwa”.

Teraz Władimir Putin wydał dekret nadający Edwardowi Snowdenowi rosyjskie obywatelstwo.