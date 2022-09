REKLAMA

Współzałożyciel Microsoftu i miliarder Bill Gates tym razem poruszył temat inny niż szpryca. Zajął się bowiem kolejnym ze swoich „koników” – rolnictwem. Twierdzi, że wie, jak rozwiązać problem głodu na świecie.

Bill Gates jest jednym z największych prywatnych właścicieli ziemi rolnej w USA. W 2021 r. w jego rękach było prawie 100 tys. hektarów ziemi uprawnej w różnych częściach Stanów Zjednoczonych.

„Przygoda” Gatesa z rolnictwem rozpoczęła się lata temu, gdy zaczął on nabywać ziemię uprawną – m.in. na Florydzie, w stanie Waszyngton i w Luizjanie, a także Arkansas oraz w Nebrasce. W sumie w 18 stanach.

Jak podkreślił „Forbes”, Fundacja Billa i Melindy Gatesów już w 2008 roku przeznaczyła 306 mln dolarów na granty dla małych farmerów w Afryce Subsaharyjskiej i w południowej Azji. Miliarder promował „wysokowydajne i zrównoważone” rolnictwo.

Teraz Gates twierdzi, że światowe społeczeństwa muszą inwestować w uprawy modyfikowanej genetycznie żywności. Naturalnie, mają być hodowane z produkowanego przez niego, jak sam je nazywa, „magicznego ziarna”.

W jednym ze swoich esejów Bill Gates stwierdził, że należy inwestować w rozwój żywności genetycznie modyfikowanej. Utrzymywał, że ma to być remedium na głód na świecie. Zdaniem miliardera sama bowiem pomoc żywnościowa i przekazywanie jedzenia biednym problemu nie rozwiąże.

Zachwalał swoje „magiczne nasiona”, twierdząc, że będą one odporne na gorący i suchy klimat. Co więcej, mają rosnąć trzy tygodnie szybciej niż naturalne ziarna.

Gates stwierdził też, że „temperatura wciąż rośnie”. Jak dodał, „nie ma sposobu, by bez innowacji nawet zbliżyć się do wyżywienia Afryki. To znaczy, to po prostu nie działa”.