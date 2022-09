REKLAMA

Przez Iran przetacza się fala protestów po śmierci młodej kobiety Mashy Amini pobitej przez muzułmańską milicję religijną. Na ulicach płoną hidżaby, a startująca rewolucja ma nowy symbol – flagę ze ściętych kobiecych włosów.

22-letnia kobieta zmarła w irańskim szpitalu kilka dni po tym, jak została zatrzymana przez policję moralności za rzekome nieprzestrzeganie przepisów dotyczących hidżabu. Funkcjonariusze milicji religijnej najpierw ją zmasakrowali, a następni odstawili do szpitala, gdzie lekarze nie byli już w stanie jej pomóc.

Po śmierci 22-latki przez Iran zaczęła przetaczać się wielka fala protestów. Kobiety jeszcze odważniej zaczęły pokazywać się bez nakryć głowy. W Internecie pojawiło się także wiele nagrać z palenia hidżabów.

To kontrrewolucja i odpowiedź na prawo szariatu narzucone obywatelkom Iranu po rewolucji 1979 roku Od tego czasu kobiety muszą zakrywać włosy i nosić długie, luźne ubrania – jeśli tego nie robią, nie mogą korzystać z edukacji oraz pracować, a także są narażone na ataki ze strony służb, które – jak widać po ostatnim tragicznym przypadku – mogą skończyć się nawet śmiercią.

Protesty z każdym dniem przybierają na sile. Z dostępnych informacji dowiadujemy się, że w czasie strajków zginęło kilka osób – władze nie podają jednak szczegółów.

Kontrrewolucja ma nowy ciekawy symbol. Protestujący – bo są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni – posługują się flagą ze ściętych kobiecych włosów.

