Dr Radosław Czosnowski przypomniał na Twitterze fragment nagrania z 2021 roku, w którym mówił m.in. o konsekwencjach polityki covidowej. Jak podkreślił, „dług zdrowotny” będzie miał „tragiczne konsekwencje”.

– To, co jest najtragiczniejsze w polskich warunkach, to jest gigantyczna nadumieralność, która tak naprawdę została wygenerowana błędnymi decyzjami rządzących, dlatego że cały system opieki zdrowotnej, który już od wielu lat jest niewydolny, został właściwie zamknięty na potrzeby leczenia innych jednostek chorobowych niż U07, czyli Covid – wskazał dr Czosnowski.

– Ludzie, którzy mieli inne choroby, po prostu nie byli w stanie dostać się do lekarza, czy dostać się do leczenia, stąd mamy bardzo znamienne sytuacje, gdzie w zeszłym roku (2020 r. – przyp. red.) statystycznie mamy 30-40 procentowe spadki zachorowań na ostre zespoły wieńcowe, na udary mózgu – przypomniał.

– Mamy mniej więcej 25-proc. spadek wykrywalności nowotworów, w niektórych typach nowotworów, np. w raku płuca, w zeszłym roku (2020) „na raka płuca” zachorowało – a właściwe zostało zdiagnozowanych – aż o 80 proc. mniej niż średnia wieloletnia – wyliczał.

– Nie ma po prostu takiej możliwości, żeby nagle Polacy przestali dostawać raka płuc, przestali dostawać udary, przestali dostawać zawały. No nie ma takiej możliwości – skwitował lekarz.

„Przez COVID spadła wykrywalność schorzeń onkologicznych (np. rak płuc) aż o 80%. Przez błędne decyzje rządzących i zamknięcia Ochrony Zdrowia. Dług zdrowotny, który będzie miał tragiczne konsekwencje” – napisał dr Czosnowski na Twitterze.

— dr Radosław Czosnowski (@drCzosnowski) September 27, 2022