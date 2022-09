REKLAMA

Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, wystąpił w Sejmie z ostrą krytyką pomysłu ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Polityk Ruchu Narodowego zaapelował do wicepremiera o dymisję, „żeby więcej nie szkodził”.

Przypomnijmy, iż już w sobotę wicepremier Sasin napisał na Twitterze, że skierował do premiera „rozwiązanie dot. opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych”.

REKLAMA

Już wczoraj skierowałem do Premiera @MorawieckiM rozwiązanie dot. opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych. Szacowany wpływ do budżetu to 13,5 mld zł, które przeznaczymy na łagodzenie skutków wzrostu cen energii.

— Jacek Sasin (@SasinJacek) September 24, 2022