Krzysztof Bosak udostępnił fragment nagrania z komisji sejmowej, podczas której debatowano nad możliwością zniesienia immunitetu posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Jest tam wypowiedź funkcjonariuszki policji, która nie pozostawia suchej nitki na przepisach covidowych.

Policjantka podkreśliła, że przede wszystkim przepisy covidowe już nie obowiązują. – Zostały zmienione, został zniesiony stan epidemii, w związku z czym też obowiązek noszenia maseczek nie obowiązuje – wskazała.

– I teraz sąd nie ma innego wyjścia, jeżeli taka sprawa w tym momencie trafi, to już po prostu nie ma wykroczenia. Więc siłą rzeczy będzie odmowa – dodała.

Wyjaśniła, że dzieje się tak, „ponieważ ta ustawa niestety nie przewiduje (…) tzw. przepisów przejściowych”.

– To były przepisy epizodyczne. Nie wiem czy jest przedstawiciel Biura Analiz Sejmowych, myślę, że by się w tym momencie przydał, jeżeli chodzi o wsparcie takie, bo ja nie czuję się na siłach, żeby robić państwu wykładnię prawną, no bo nie jestem od tego. Niemniej jednak, sytuacja tak wygląda, że ustawa nie przewidywała tych przepisów, bo był epizodyczna, przepisy były epizodyczne i na chwilę obecną sąd nie ma innej możliwości, jeżeli sprawa trafi do sądu w ogóle, chociaż na tym etapie nie trafi do sądu, ponieważ policja nie skieruje wniosku, bo nie ma wykroczenia – wyjaśniała.

– Nieważne, że ono było popełnione w momencie, kiedy jeszcze ten obowiązek istniał – dodał.

Jeden z członków komisji miał jednak wątpliwości. – To czy ja dobrze rozumiem, tutaj jeszcze dopytam, być może rzeczywiście ktoś z Biura Analiz Sejmowych by się przydał, natomiast czy dobrze rozumiem panią, że w momencie kiedy Sejm wyrazi zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności pana posła, to policja umorzy postepowanie, ponieważ nie ma podstaw dzisiaj do tego, żeby wystąpić do sądu o ukaranie pana posła Brauna? – pytał.

– Taka jest prawda – odparła policjantka, dodając, że policja „musi odstąpić od skierowania wniosku”.

„MOCNE: Na komisji ws. zniesienia immunitetu @GrzegorzBraun_ funkcjonariuszka policji miażdży jakość legislacji cowidowej rządu PiS, ośmieszając zarazem sam wniosek o zniesienie immunitetu i jakość prawa kreowanego przez… no właśnie: kto to pisał? @a_niedzielski? @Kaminski_M_?” – napisał Bosak.

MOCNE: Na komisji ws. zniesienia immunitetu @GrzegorzBraun_ funkcjonariuszka policji miażdży jakość legislacji cowidowej rządu PiS, ośmieszając zarazem sam wniosek o zniesienie immunitetu i jakość prawa kreowanego przez… no właśnie: kto to pisał? @a_niedzielski? @Kaminski_M_? pic.twitter.com/Lf5pMKPRHO — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 28, 2022