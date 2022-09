REKLAMA

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował dziennikarzy o decyzji prezydenta Władimira Putina dotyczącej wyników referendów na okupowanych przez Rosjan ukraińskich terytoriach.

Pieskow poinformował opinię publiczną, że w piątek prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisze akt aneksji okupowanych terytoriów.

Niedawno Putin mówił, że Rosja poprze wynik wyrażonej woli mieszkańców Donbasu, Zaporoża i Chersonia. Po przeprowadzonych na tych terenach pseudoreferendach okazało się, że we wszystkich regionach ponad 97 proc. głosujących miało się rzekomo opowiedzieć za włączeniem do Rosji.

Włączenie tych ziem do granic Rosji – nawet jeśli zostaną one wkrótce odbite – będzie służyło rosyjskiej propagandzie do utrzymywania, że Ukraińcy atakują rosyjskie terytorium.