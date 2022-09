REKLAMA

Neymar, brazylijska gwiazda futbolu, oficjalnie udzielił poparcia ustępującemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro niemal w przeddzień wyborów. Piłkarz zadeklarował się politycznie 29 września 2022 r.

Neymar zrobił to w filmie opublikowanym w czwartek na TikToku. Napastnik Paris SG, który ma ponad osiem milionów subskrybentów w tej aplikacji, i prawie 180 milionów na Instagramie, z uśmiechem śpiewa piosenkę wzywającą do głosowania na Bolsonaro.

REKLAMA

Trudno ocenić, czy to wsparcie w kraju, gdzie futbol jest niemal religią, przyniesie urzędującemu prezydentowi dużo nowych głosów. A przydałoby się, bo ostatnie sondaże wskazywały na wygraną byłego lewicowego prezydenta, populisty Luiza Inacio Luli da Silvy. W czwartek Lula wysunął się w sondażach na prowadzenie z wynikiem 48% poparcia.

W pierwszej turze na prezydenta Jaira Bolsonaro chce głosować 34%. Prawicowy prezydent zamieścił na Twitterze wideo z nagraniem Neymara, dodając jako komentarz tylko wpis: „Dziękuję, @neymarjr!”.

W refrenie piosenki piłkarza słychać wezwanie „Głosuj, zagłosuj i potwierdź 22., to Bolsonaro”. Liczba 22 to kod do elektronicznego głosowania na kandydata prawicy. Neymar witał już wcześniej prezydenta w swoim Instytucie Neymara Jr, czy założonej przez siebie fundacji charytatywnej, w Praia Grande, niedaleko Sao Paulo. Tam jednak słowa poparcia nie padły.

Lewica dla przeciwwagi podkreśla, że też mają kilku piłkarzy, którzy wspierają Lulę. Padają tu nazwiska Raïa (brata Socratesa i obywatela… Francji) oraz Juninho, ale to już gwiazdy trochę wyblakłe…

– Reeleição 🤝 Hexa.

– Valeu, @neymarjr ! Brasil acima de tudo!

Deus acima de todos! 2️⃣2️⃣ ✅ ⚽🇧🇷 pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 29, 2022