Policja i prokuratura wiedzą już, kto w sierpniu br. zabił matkę i córkę we wsi Gruszewnia niedaleko Kłobucka (Śląskie). Zarzuty w tej sprawie przedstawiono 42-letniemu sąsiadowi ofiar, zatrzymanemu przez policjantów z Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej w Katowicach. Przyznał się do winy.

Informację o ustaleniu sprawcy i przedstawionych mu zarzutach przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. To ta jednostka prowadzi śledztwo wspólnie z Wydziałem Kryminalnym KWP.

Zwłoki 70-letniej kobiety i jej 48-letniej córki znalazł 9 sierpnia w ich domu bliski ofiar. Ofiary miały na ciałach liczne rany, zadane ostrym narzędziem.

„Wczoraj policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 42-letniego mężczyznę, będącego sąsiadem pokrzywdzonych kobiet. Przyczyną zatrzymania tego mężczyzny był fakt, że zeznania, które złożył w toku śledztwa były sprzeczne z innymi zebranymi dowodami” – powiedział prok. Ozimek. Podejrzany usłyszał zarzuty zabójstwa obu kobiet w nocy z 7 na 8 sierpnia, w przypadku 48-latki było połączone ze zgwałceniem.

Mężczyzna nie był wcześniej przesłuchiwany – pracuje w Niemczech i jeszcze przed znalezieniem ciał pojechał do tego kraju. Został przesłuchany po powrocie do Polski. Po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zbrodni, sąd wkrótce rozpozna wniosek o jego aresztowanie.