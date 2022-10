REKLAMA

„Tu nie chodzi o Brauna, ani nawet o ten immunitet” – ta Krzysztof Szczawiński, matematyk i były pracownik londyńskich banków i funduszy inwestycyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w modelowaniu procesów społecznych, pisze o odebraniu Grzegorzowi Braunowi immunitetu.

Zdaniem Szczawińskiego „tu chodzi o to kto tam siedzi w tym Sejmie – gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to teraz widzi, że poza Konfederacją i paroma pojedynczymi wyjątkami są to praktycznie same małe, wredne szuje…”.

REKLAMA

Czytaj więcej: Sejm zdecydował o immunitecie Brauna. Tak zagłosowali posłowie [FOTO]

„Chodziło o to, żeby ukarać człowieka za odmowę noszenia maseczki, podczas gdy oni wszyscy się tej bzdurze potulnie poddawali, więc chcieli się zemścić, tylko że dodatkowo czas przyznał mu rację, więc musieli znaleźć jakiś inny pretekst… I zatem odebrali immunitet za brak przyjęcia mandatu za „wykroczenie drogowe”!!” – czytamy dalej.

„Sprawców” odebrania Grzegorzowi Braunowi immunitetu Szczawińskiego określa ostro: „Mali, wredni, mściwi ludzie…”.

Matematyk na własne oczy widział „zbrodnię” za którą ukarano posła Brauna. „Akurat byłem tam i widziałem to „wykroczenie” – to było umożliwienie przejazdu wozu z nagłośnieniem uzgodnioną, legalną trasą manifestacji, na trasie której policja, prowokacyjnie, pozostawiła betonowe bloki, które on po prostu ominął – było tam dookoła mnóstwo policji i jakoś nikomu to nie przeszkadzało, a ludzie klaskali, że rozwiązał problem…”.

Szczawiński zauważa, że Braun „przez resztę przemarszu popychał wózek na którym jechał Korwin i ogólnie pomagał żeby wszystko odbyło się sprawnie i gładko…”.

Zdaniem matematyka „w zasadzie policja też się tu mści, ale głównie chodzi o tych ludzi w Sejmie…”. „To jest taka obrzydliwa ludzka MAŁOŚĆ, że człowieka aż mdli…” – czytamy dalej.