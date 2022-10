REKLAMA

– To pierwsza taka oferta na polskim rynku i powiedziałabym, że jedna z pierwszych na rynkach światowych – tak reklamy adresowane zapowiedziała prezes TVN Katarzyna Kieli. „Oglądanie poszczególnych programów teraz będzie przypominało polubienia w mediach społecznościowych” – pisze portal „Wirtualne Media”.

Nadawców oferujących Addressable TV rzeczywiście wciąż jest bardzo niewielu. W Europie taką usługę ma np. brytyjski Sky. DAI (dynamiczna technologia podmiany reklam) działa na podobnej zasadzie, co reklamy w Internecie – np. w Google lub na Facebooku.

REKLAMA

W odróżnieniu od „zwykłych” reklam, które u wszystkich odbiorców lecą w tym samym czasie, reklamy adresowane mają dopasowywać się do grupy odbiorców.

– Możemy w tym samym czasie wyemitować reklamę kosmetyków dla kobiet, linii lotniczych dla mężczyzn czy konsol do gier dla młodzieży. W takim modelu nie mamy do czynienia z kontaktami nieefektywnymi. Z technicznego punktu widzenia idea adresowalności polega na emisji równoległych bloków reklamowych drogą internetową, które w normalnej synchronizacji czasowej nakładają się na bloki liniowe. Warunkiem koniecznym jest fakt podłączenia telewizora do internetu i konieczność uzyskania zgody ze strony widza, który na taką personalizację musi wyrazić aprobatę. Takie zgody pozyskiwane są przy pierwszym wejściu na kanał danego widza – tłumaczy Maciej Ziąbrowski, dyrektor rozwoju oraz integracji biznesowej TVN Warner Bros. Discovery.

Reklamy będą dopasowywane m.in. przez analizę takich cech klienta jak lokalizacja, dochody czy demografia. Przykładowo – jeśli ktoś mieszka blisko jakiegoś marketu, to może mu się pojawić reklama z ofertą właśnie tej sieci dyskontów.

– W sygnale zaszyte są specjalne znaczniki, które informują ad-serwer o możliwości rozpoczęcia tego alternatywnego bloku. Wówczas telewizor przełącza się w transmisję internetową i formie pełnoekranowego playera wideo emituje alternatywny zestaw reklam. Zanim to nastąpi ad-serwer przez platformę DMP weryfikuje charakterystykę gospodarstwa domowego przypisanego do danego urządzenia i adekwatnie do niej podaje zestaw spersonalizowanych reklam. Może być to na przykład reklama linii lotniczych lub aparatu fotograficznego dla mężczyzn zainteresowanych podróżami zagranicznymi – wyjaśnia dyrektor rozwoju oraz integracji biznesowej TVN Warner Bros.

Reklamy adresowane, to najprawdopodobniej przyszłość dla reklam telewizyjnych. Choć sama telewizja tradycyjna cieszy się już coraz mniejszą popularnością i jest wypierana przez internetowe platformy streamingowe.