REKLAMA

Obywatele Wenezueli są zmuszeni do szukania żywności w śmieciach. Po latach lewicowych rządów państwo, które mogłoby być gospodarczym gigantem dzięki ropie, jest całkowicie upadłe.

W Internecie można zobaczyć nagrania , na których widać Wenezuelczyków, którzy przebierają śmieci, by zdobyć coś do jedzenia. Wszystko dlatego, że stojąc w długich kolejkach po żywność na kartki – tak jak kiedyś Polacy w PRL – nie mogą być pewni, że rzeczywiście uda im się coś kupić, bo produktów brakuje.

REKLAMA

Debbie D’Souza, aktywistka polityczna z Wenezueli, twierdzi, że winę za tę sytuację ponosi system. – Mogę wam powiedzieć co się stało z [Wenezuelą] w jednym słowie – Socjalizm – mówi na nagraniu udostępnionym przez think tan PragerU.

Aktywistka wymienia, że jej dobrze prosperujący niegdyś kraj, obecne zmaga się z olbrzymimi problemami. Ludziom brakuje nawet wody i podstawowych artykułów – jak papier toaletowy. Rośnie za to przestępczość. D’Souza mówi także o cenzurze i represjach, które wprowadziły lewicowe rządy Nicolása Maduro.

This is the result of socialism. pic.twitter.com/rIikBPri7T

— PragerU (@prageru) October 3, 2022