Dziambor OSTRO: Jesteśmy na pogrzebie. Idzie kryzys jakiego nasze pokolenie jeszcze nie widziało [VIDEO]

– To jest budżet, który jest pogrzebem polskich finansów i polskiej gospodarki – mówił w Sejmie Artur Dziambor. Poseł Konfederacji zabrał głos w czasie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

– Jesteśmy na pogrzebie polskiego budżetu, do którego Wy doprowadziliście – mówił, patrząc w kierunku miejsc zajmowanych przez posłów PiS, Dziambor.

Polityk przypomniał, że pierwszy budżet obecnej kadencji Sejmu był „budżetem zrównoważonym, budżetem bez deficytu pierwszy raz”. – Wtedy mówiliśmy, że jest to oczywiście całkowicie nierealne – przypominał.

Odnosząc się do obecnego budżetu Dziambor zauważył, iż wzrastają zyski. Wolnościowiec zwrócił jednak uwagę co tak naprawdę kryje się za tym stwierdzeniem, które – mogłoby się wydawać – brzmi pozytywnie.

– Zamiast opowiadać o tym, jako o sukcesie (…) powiedzcie ludziom: więcej zdzieramy z Waszych portfeli, jak nigdy dotąd. Dostajemy tyle pieniędzy od Was, że nie wiemy co z nimi robić, a to, że Wam jest gorzej? No trudno, ale głosujcie na nas, załatwimy Wam jakieś dodatkowe 500 plus – mówił Dziambor.

– Tak to będzie wyglądało. Tak rzeczywiście wygląda Wasza polityka. Chwalenie się tym, że budżet będzie miał rekordowe zyski to z czego to wynika? Z gigantycznego obciążenia podatkowego oraz z gigantycznej inflacji, którą wywołaliście – podkreślił poseł Konfederacji.

„Jesteście ekipą skrajnie nieodpowiedzialną”

Polityk przypomniał również, że przed wybuchem wojny na Ukrainie inflacja wynosiła prawie 10 procent. – I to była Wasza wina, tylko Wasza wina – mówił Dziambor w kierunku miejsc zajmowanych przez posłów PiS.

– Jesteście, niestety, ekipą skrajnie nieodpowiedzialną, tworzycie w tym momencie budżet, który ma mieć kolejny kilkudziesięciomiliardowy deficyt, wyprowadziliście gigantyczne miliardy złotych poza ten budżet, żeby nie było jeszcze gorzej, żeby już nie ogłosić się Grecją, ale tak naprawdę doskonale wiemy, że idziemy w stronę Grecji, a następnie Wenezueli – dodawał.

– Wasza Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych, tym samym przyznając się do tego, że idzie kryzys jakiego nasze pokolenie jeszcze nie widziało i wszyscy o tym wiemy – podkreślił Dziambor.

– To jest budżet, który jest pogrzebem polskich finansów i polskiej gospodarki – podsumował swe wystąpienie poseł Konfederacji.