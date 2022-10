Urban na Powązkach. Ludzie protestują. Przynieśli portrety ofiar komunizmu [VIDEO]

REKLAMA

We wtorek 11 października o godzinie 13. rozpoczęła się świecka uroczystość pogrzebowa Jerzego Urbana. Rzecznik komunistycznego reżimu PRL i szef cenzury z tamtych czasów spocznie w rodzinnym grobie na Powązkach.

Jerzy Urban jest chowany na wojskowych Powązkach, co wzbudza kontrowersje ze względu na jego działalność w czasach PRL-u. Sprawę skomentowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Mimo wyjaśnień Ministerstwa Obrony Narodowej podczas ceremonii doszło do incydentów. W dniu pogrzebu pod domem pogrzebowym zjawili się protestujący, którzy przynieśli ze sobą portrety ofiar „stanu wojennego i komunizmu lat 80-tych, kiedy w rządzie PRL zasiadał Jerzy Urban”.

„Duże emocje na Powązkach. Ludzie trzymają portrety ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Stefana Niedzielaka i Grzegorza Przemyka, zamordowanych przez komunistyczny reżim, którego Urban był twarzą i współtwórcą” – relacjonuje na Twitterze Michał Jelonek z Mediów Narodowych.

Niektórzy, jak Janusz Korwin-Mikke, przekonują, że tego typu protesty spodobałyby się zmarłemu, który przez całe życie cynicznie wykorzystywał swój czarny PR.

„Ostrzegam: śp.Jerzy Urban UWIELBIAŁ, jak Go opluwają ze wszystkich stron. Byłby zachwycony, gdyby Jego zwłoki wyciągnąć z trumny, skopać i podeptać – a potem spalić. Ale chyba ważniejsze, by zachować się jak człowiek, a nie jak bydlę – niż by zrobić przyjemność Nieboszczykowi?” – napisał na Twitterze prezes partii KORWiN.

Na Powązkach w Warszawie spoczywają wybitne jednostki z historii Polski – od artystów przez bohaterów narodowych, ale nie tylko. Są tam również groby komunistów – m.in. Wojciecha Jaruzelskiego. Urban będzie miał więc towarzystwo.