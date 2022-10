Kolejne ataki rakietowe na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię w obwodzie winnickim dronami Shahed-136. Przeprowadzili też atak rakietowy na Zaporoże – powiadomiły władze.

„Atak na elektrociepłownię Ładyżynską. Dwa drony-kamikadze Shahed-136. Wszystkie służby działają. Trzymajcie się zasad bezpieczeństwa podczas alarmu lotniczego” – zaapelował rano w we wtorek Serhij Borzow, szef władz obwodu winnickiego.

Władze obwodu zaporoskiego powiadomiły z kolei o kolejnym ataku rakietowym na jego stolicę – Zaporoże.

„Celami wroga były obiekty infrastruktury. Informacje o zniszczeniach i poszkodowanych osobach sa ustalane” – podał Ołeksandr Staruch, szef władz obwodu.

Rocket attacks are being reported in #Zaporizhzhia this morning. pic.twitter.com/5GYFxVheRB

It is reported that the arrivals of Zaporozhye infrastructure facilities are back

New footage has arrived. pic.twitter.com/eGcgZVkKpg

— Sprinter (@Sprinter99880) October 11, 2022