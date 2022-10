Tajemnicze światła na granicy z Rosją. Finlandia: Rosjanie wystrzelili TO [FOTO]

REKLAMA

W poniedziałek na granicy rosyjsko-fińskiej można było zobaczyć tajemnicze zjawisko świetlne. Rosjanie poinformowali Finów, że wystrzelili rakietę kosmiczną. Fińska straż graniczna uspokaja swoich obywateli twierdząc, że tajemnicze światło im nie zagraża.

Zjawisko było zauważalne w poniedziałek we wczesnych godzinach porannych. Finowie mieszkający w miejscowościach graniczących z Federacją Rosyjską, nagrywali tajemnicze światło telefonami komórkowymi. Jeden z nagrywających porównał to, co widział, do „fajerwerku wystrzelonego w zwolnionym tempie”.

– Najpierw z ziemi wyrosła długa charakterystyczna smuga, a następnie przekształciła się w balon. Światło rozszerzyło się i mocniej zabłysło na niebie, potem zamigotało i po ok. trzydziestu minutach zniknęło. Naprawdę spektakularne zjawisko. To było na wschodzie, więc myślę, że pochodziło z rosyjskiej strony – relacjonuje jeden z miejscowych Finów.

Rosyjskie media tłumaczyły zjawisko startem rakiety kosmicznej Sojuz-2 z kosmodromu Plesieck w Rosji. Rosjanie informowali o planach wystrzelenia rakiety już 5 października.

Rosyjska państwowa agencja TASS podała w poniedziałek, że o 5:52 wystrzelono rakietę nośną przenoszącą satelitę nawigacyjnego Glonass-K. Moskiewski MON poinformował, że przygotowania i start rakiety przebiegły bez żadnych problemów.

Rosyjską wersję potwierdza również Finlandia. Fiński meteorolog Matti Huutonen, powiedział portalowi Yle, że światło to ślad po wystrzeleniu satelity. Tę samą wersję powtarza fińska policja. Straż graniczna z kolei informuje Finów, że zjawisko to w żaden sposób nie stanowi dla nich zagrożenia.