Kolejny „sukces” rządu. Miał być węgiel z Ukrainy. Nie ma

We wrześniu gruchnęła zapowiedź, że Ukraina sprzeda Polsce węgiel. Zapowiadano go lada moment. Mijają tygodnie, a surowca nie ma.

Ukraina miała sprzedać Polsce 100 tys. ton węgla. Niedużo, jak na nasze zapotrzebowanie, ale w sytuacji niedoborów surowca i kosmicznych cen, każda ilość jest na wagę złota.

O eksporcie węgla do Polski oficjalnie mówili premier Ukrainy Denys Shmyhal oraz prezydent Wołodymir Zełenski.

— Mamy wystarczające zapasy węgla, więc możemy pomóc naszym polskim braciom przygotować się do tej zimy – mówił 10 września Zełenski. Shmyhal zapewniał o 100 tys. ton we wrześniu.

We support our 🇵🇱 friends. On behalf of the President of 🇺🇦, we are ready to open quotas of coal export to Poland. This is 100,000 tons in September, which our partner critically needs. Discussed the joint action plan with @MorawieckiM yesterday. 1/2

