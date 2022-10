Nowy prezes partii KORWiN do Wolnościowców: W dowód dobrej woli przyjmiemy waszą optykę [VIDEO]

REKLAMA

Sławomir Mentzen jako nowy prezes partii KORWiN wyciąga rękę do całego środowiska wolnościowego i zapowiada umożliwienie wszystkim, niezależnie od barw partyjnych, start z list w okręgach jego partii. Przy okazji polityk wbija szpilę drugiej partii liberalnej w Konfederacji – Wolnościowcom.

– Zorganizujemy we wszystkich naszych 20 okręgach prawybory. Do tych prawyborów zapraszam wszystkie osoby, które przez te 30 lat przewinęły się przez nasze środowisko. Żadnego znaczenia nie mają wasze legitymacje partyjne – mówił podczas swojego pierwszego przemówienia w roli prezesa partii KORWiN Sławomir Mentzen.

– Zapraszam wszystkim członków UPR, wszystkich członków KNP, wszystkich członków Wolnościowców, a w szczególności Artura Dziambora, Jakuba Kuleszę oraz Dobromira Sośnierza – dodał jeszcze prezes Sławomir Mentzen.

Mentzen do Wolnościowców: W dowód dobrej woli przyjmiemy waszą optykę

Choć nowy prezes wyciągnął rękę do mniejsze partii wolnościowej, to jednak nie powstrzymał się przed wbiciem szpili ugrupowaniu Artura Dziambora. Przywołał nawet słowa jednego z Wolnościowców.

– Ostatnio poseł Jakub Kulesza w jednym z wywiadów powiedział, że z partią KORWiN to dzieli go tylko i wyłącznie podejście do demokracji. Bo oni w Wolnościowcach są zwolennikami demokracji bezpośredniej i chcą, żeby obywatele mieli większy wpływ na rzeczywistość, żeby za pomocą demokracji obywatelskiej dawać ludziom więcej wolności i więcej odpowiedzialności, bo to będzie miało zbawienne skutki dla naszych wolności osobistych i gospodarczych – przywołał słowa szefa koła Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Drodzy koledzy – zwracam się do Wolnościowców – drodzy towarzysze broni, przyjaciele, w końcu tyle mamy kampanii wyborczych za sobą razem przeprowadzonych, w dowód mojej dobrej woli, jako gest mojej dobrej woli przyjmuję waszą optykę na demokrację. Zorganizujemy prawybory, w których będzie miał prawybory, w których będzie mógł wziąć udział każdy – powiedział nowy prezes partii KORWiN.

Jest to uszczypliwość ze strony Mentzena, bo prezes Wolnościowców Artur Dziambor powiedział już, że jego partia jest za tym, by trzymać się wcześniej ustalonego porządku dot. miejsc na listach wyborczych.

