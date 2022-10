Winnicki: Zbliża się kres pseudo-prawicy. My jesteśmy nową nadzieją [VIDEO]

REKLAMA

My jesteśmy, jak tu jest słusznie napisane, nową nadzieją – mówił podczas Kongresu partii KORWiN, odwołując się do hasła wydarzenia, poseł Konfederacji Robert Winnicki.

W sobotę, 15 października, odbywa się Kongres partii KORWiN, podczas którego wybrano nowego prezesa, pierwszego wiceprezesa, a także dwóch wiceprezesów. Na wydarzeniu pojawiło się wielu gości, a wśród nich m.in. prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

Budowa alternatywy dla Polski

– Myślę, że wszystkim nam zależy, niezależnie od tego, jakie były kłótnie w rodzinie w ostatnim czasie, żeby zbudować realną alternatywę dla Polski, bo Polska tej alternatywy, realnie konserwatywnej, realnie wolnorynkowej, realnie narodowej, realnie niepodległościowej, pilnie potrzebuje, w tym miejscu, w tym właśnie momencie, w którym jesteśmy – powiedział Winnicki.

– Przez ostatnie lata PiS zrobił wszystko, żeby zohydzić w Polsce pojęcie prawicy. Sprawił to, że konserwatyzm jest dzisiaj wyśmiewany jako wartość. Przaśna propaganda TVP sprawia, że dzisiaj wielu ludzi nie chce się utożsamiać z wartościami konserwatywnymi i my to musimy zmienić i to jest naszym zadaniem. Naszym jako nowej, młodej, dynamicznej prawicy – dodał.

– Przez ostatnie lata partia rządząca prowadziła w Polsce prawdziwy trend socjalistyczny w gospodarce, trzeba to jasno powiedzieć. I to jest coś głęboko antyprawicowego, to jest coś o co my musimy również zawalczyć, bo normalna prawica jest nie tylko narodowa i konserwatywna, jest również wolnorynkowa – podkreślił poseł Konfederacji.

– Ostatnie lata, to lata, w których suwerenność Polski była nadal ograniczana. Ograniczana na rzecz Brukseli. Retoryczna niepodległościowość i realne kapitulanctwo na forum Unii Europejskiej. Kapitulanctwo chociażby w zakresie obłędnej polityki klimatycznej – wskazał.

– Otóż trzeba jasno powiedzieć: żeby Polacy nie marzli w domach, żeby Polacy mogli swobodnie się rozwijać, żebyśmy nie musieli zamykać naszego przemysłu, żebyśmy nie musieli niszczyć naszej gospodarki, żebyśmy nie musieli likwidować naszych zasobów naturalnych, zasypywać ich, musimy wypowiedzieć politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej, musimy wypowiedzieć posłuszeństwo Brukseli, musimy sprzeciwić się temu dyktatowi – dodał.

– Suwerenność głupcze! Nie pozór suwerenności, tylko realna suwerenność – zaznaczył prezes Ruchu Narodowego i zapowiedział, że zbliża się kres „pseudo-prawicy, rządzącej dzisiaj, kompromitującej idee konserwatywne, narodowe, wolnościowe”. – My jesteśmy (…) nową nadzieją – podkreślił, odwołując się do hasła kongresu, Winnicki.

