Zaskakujące słowa wiceministra o Ukraińcach. Rząd przestanie TO finansować?

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz pełnomocnik rządu warszawskiego ds. uchodźców z Ukrainy Paweł Szefernaker wyraził na antenie RMF24 przekonanie, że „nie możemy w nieskończoność finansować pobytu uchodźców”. Podał też, od kiedy Ukraińcy mieliby pokrywać 100 proc. kosztów.

Paweł Szefernaker w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem przyznał, że w Polsce jest około 80 tys. uchodźców zza naszej wschodniej granicy, którzy „wciąż przebywają w miejscach zbiorowego zakwaterowania – halach targowych, remizach i pensjonatach”.

– Chcemy, żeby osoby, które przebywają w tych miejscach już ponad 120 dni, od stycznia partycypowały w 50 proc. kosztów przez najbliższe miesiące, a docelowo, żeby całkowicie ponosiły koszty pobytu w Polsce – oświadczył.

Pytany, od kiedy wszyscy Ukraińcy w Polsce mieliby samodzielnie pokrywać 100 proc. kosztów swojego pobytu u nas, pełnomocnik rządu warszawskiego odpowiedział, że „w połowie przyszłego roku”, czyli po przeszło roku od eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Przypomnijmy, że wiele wskazuje na to, iż napływ Ukraińców do Polski wcale się nie zakończył. Nie jest wykluczone, że kolejna fala uchodźców przybędzie do naszego kraju jeszcze przed zimą. Szacuje się, że może to być od 200 tys. do 500 tys. osób.