Michalkiewicz przestrzega Mentzena. „Trzeba tej trudności stawić czoła” [VIDEO]

– Panie prezesie, mimo że „trudniej jest nie dać rządzić sobą, niż rządzić innymi”, to trzeba tej trudności stawić czoła – powiedział podczas sobotniego Kongresu partii KORWiN publicysta „Najwyższego Czasu!” Stanisław Michalkiewicz.

W sobotę, 15 października, odbył się Kongres partii KORWiN, podczas którego wybrano nowego prezesa, pierwszego wiceprezesa, a także dwóch wiceprezesów. Na wydarzeniu pojawiło się wielu gości, a wśród nich m.in. publicysta „Najwyższego Czasu!” Stanisław Michalkiewicz.

„Najkrócej sformułowany program polityczny”

Stanisław Michalkiewicz zaczął od przypomnienia słów XVII-wiecznego francuskiego aforysty Franciszka ks. de La Rochefoucauld, który zauważył, że „trudniej jest nie dać rządzić sobą, niż rządzić innymi”.

– Ta myśl, to spostrzeżenie przyświecało nam, kiedy w roku 1987 zakładaliśmy wspólnie Ruch Polityki Realnej – przypomniał publicysta.

– Co to znaczy „trudniej jest nie dać rządzić sobą, niż rządzić innymi”? Wynika z tego, że rządzenie innymi jest łatwiejsze niż nie pozwolenie na rządzenie sobą – zauważył.

– A co to konkretnie oznacza, jeśli mamy na uwadze program polityczny dla państwa? To oznacza, że każdy człowiek powinien mieć możliwość samodzielnego decydowania o sobie i swoim losie a państwo powinno mu to zagwarantować – podkreślił Michalkiewicz.

– Odwołałem się tutaj do francuskiego aforysty XVII-wiecznego, ale tę samą myśl wpadł również bardzo wybitny Polak, i to wcześniej w dodatku, kanclerz Jan Zamoyski, który postawił pytanie: po co nam Rzeczpospolita? I odpowiedział na to pytanie: po to, „byśmy wolności naszych zażywali” – dodał.

– To jest najkrócej sformułowany program polityczny – zaznaczył. – Cieszę się, że partia KORWiN, która jest spadkobiercą ideowym tego Ruchu Polityki Realnej, który zakładaliśmy wtedy, w to samo wierzy co my wówczas – podkreślił publicysta.

„Trzeba tej trudności stawić czoła”

– Fałszywe pogłoski, które krążyły od pewnego czasu na mieście, że w partii KORWiN szykuje się zmiana prezesa właśnie się sprawdziły – powiedział Michalkiewicz.

– Również nowemu Panu prezesowi, Panu Sławomirowi Mentzenowi, któremu gratuluje wyboru chciałbym zwrócić uwagę, że ten aforyzm francuskiego aforysty odnosi się również do prezesa partii – dodał.

– Panie prezesie, mimo że „trudniej jest nie dać rządzić sobą, niż rządzić innymi”, to trzeba tej trudności stawić czoła – zwrócił się do Mentzena.

– Dlaczego trzeba tej trudności stawić czoła? Dlatego, że w przeciwnym razie grozi Konfederacji, grozi partii KORWiN kryzys przywództwa. To jest plaga naszych czasów. Kryzys przywództwa ogarniający nie tylko środowiska polityczne, nie tylko państwa, ale nawet takie instytucje jak Kościół Katolicki – zauważył.

Na koniec Michalkiewicz zwrócił się do zebranych na sali mówiąc: „Temu kryzysowi przywództwa powinniście państwo zapobiegać, a to wymaga podejmowania trudnych spraw”.

