Sommer na kongresie partii KORWiN: „Ja mam tego dość” [VIDEO]

– Liczę na to, że ten rok będzie rokiem decydującym – mówił podczas Kongresu partii KORWiN redaktor naczelny tygodnika „Najwyższy Czas!” oraz portalu nczas.com Tomasz Sommer.

W sobotę, 15 października, odbył się Kongres partii KORWiN, podczas którego wybrano nowego prezesa, pierwszego wiceprezesa, a także dwóch wiceprezesów. Na wydarzeniu pojawiło się wielu gości, a wśród nich m.in. redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

„Ja mam tego dość”

– Chciałbym powiedzieć nie coś pozytywnego, tylko negatywnego – zaczął Sommer. – Mam już 50 lat (…) co więcej nazywam się Sommer, a nie Schreiber, ale też mam dość – powiedział.

– Mam dość wielu rzeczy i można powiedzieć, że ta frustracja spowodowana tym, że mam dość, narasta ostatnio w tempie iście rakietowym – podkreślił.

– Czy państwo kiedykolwiek pomyśleli sobie, że będzie wprowadzana godzina policyjna na Sylwestra? Państwo sobie tego nie pomyśleli, a taka godzina została wprowadzona – przypomniał i dodał, że „ma tego dość”.

– Ktoś na to wpadł, ktoś to zrealizował. To są w dodatku dokonania ludzi, którzy mają się za prawicę i ja mam tego dość – podkreślił.

– Czy jak prowadzi się działalność gospodarczą i obserwuje co się dzieje z podatkami, z tymi wszystkimi kontrolami, z tymi wszystkimi nowymi wymogami, które przez ostatnie lata się pojawiały, czy ktoś może mieć inne uczucie niż właśnie głębokie przekonanie, że ma tego dość? – pytał Sommer.

– Ostatnia rzecz, której mam chyba najbardziej dość to jest ten zielony komunizm, który się upowszechnił i ci obłudnicy, którzy w tej chwili próbują znaleźć środki zaradcze wcale nie proponują rozwiązań, które mogą umożliwić wyjście z tego zielonego komunizmu, tylko wręcz przeciwnie oni mówią: ten nasz kołchoz źle działa, więc zróbmy jeszcze mocniejszy kołchoz, jeszcze lepszy kołchoz zróbmy, jeszcze bardziej ludzi zmuśmy do działań, zgodnie z zasadą kołchozową. Ja mam tego naprawdę szczerze dość – podkreślił.

„Czas, aby spowodować, że już nie będziemy mieli dość”

– Liczę na to, że ten rok będzie rokiem decydującym. Oczywiście wiele razy już miałem taką nadzieję, te nadzieje się najczęściej rozwiewały, ale teraz jest taka sytuacja kryzysowa, jest sytuacja która wielu ludziom otworzy oczy, ale oczywiście jeżeli my nie zrobimy wszystkiego, żeby im otworzyć oczy (…) jeżeli oddamy pole tym wszystkim obłudnikom i oszustom to efektu nie będzie – powiedział Sommer.

– Teraz jest ten czas, aby spowodować, że już nie będziemy mieli dość – podkreślił redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, który swe wystąpienie zakończył hasłem „Czołem Wolnej Polsce!”.

