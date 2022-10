Strzelanina w barze. Nie żyje 12 osób [VIDEO]

REKLAMA

Nienzani sprawcy zastrzelili we wtorek wieczorem sześć kobiet i sześciu mężczyzn w jednym z barów w meksykańskim mieście Iraputo – poinformowały władze lokalne. To kolejna śmiertelna strzelanina w stanie Guanajuato, w którym od lat trwa brutalna wojna między rywalizującymi gangami narkotykowymi.

Podczas strzelaniny trzy osoby zostały ranne, policji nie udało się na razie schwytać sprawców – przekazano w oświadczeniu władz miasta.

Leżący w środkowym Meksyku stan Guanajuato jest ważnym ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego. W ostatnich latach dochodziło w nim do gwałtownych aktów przemocy powiązanych z wojną rywalizujących ze sobą gangów narkotykowych – informuje Reuters.

Six women and six men were killed when unidentified gunmen opened fire in a bar in #Irapuato, a city in the center of #Mexico, on Saturday night.

It was the state of #Guanajuato's second mass shooting in less than a month. pic.twitter.com/aGlPQXVRmS

— VineetSharma (@vineetsharma94) October 16, 2022