Zamieszki i pożar w więzieniu. Osiem osób rannych [VIDEO]

REKLAMA

Osiem osób zostało rannych podczas zamieszek i pożaru w teherańskim więzieniu Evin, gdzie przetrzymywanych jest wielu irańskich więźniów politycznych – wynika z informacji przekazanych w sobotę późnym wieczorem przez władze więzienne.

„Chuligani i awanturnicy wszczęli starcia ze strażnikami, a także podpalili więzienny skład ubrań” – przekazała oficjalna irańska agencja IRNA, powołując się na władze więzienia.

REKLAMA

Podczas tych zajść rannych zostało osiem osób, nikt nie zginął, a pożar szybko ugaszono. „Sytuacja w więzieniu jest już pod pełną kontrolą” – zapewniły władze zakładu karnego za pośrednictwem agencji IRNA.

Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o strzałach i eksplozjach w więzieniu. Nie wiadomo, czy te wydarzenia miały związek z antyrządowymi protestami w kraju.

W więzieniu Evin przetrzymywani są nie tylko więźniowie polityczni, ale także uczestnicy demonstracji, którzy zostali aresztowani w ostatnich tygodniach.

The infamous Evin prison in Tehran is on fire. Gunfire heard. This is big. pic.twitter.com/oC0coITH6B

BREAKING: Evin Prison, the infamous fortress where Tehran’s political prisoners are warehoused, is on fire today, October 15, with reports of gunfire from the facility pic.twitter.com/Gt6PJru2C4

— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) October 15, 2022