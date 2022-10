Piątka Mentzena. Nowy prezes partii KORWiN wyjaśnia słynne w niektórych kręgach nagranie

REKLAMA

To był wykład o marketingu politycznym. Na tym samym wykładzie mówiłem, że Janusz Korwin-Mikke jest gandalfem, natomiast nikt się mnie nie pyta, czy naprawdę sądzę, że Korwin-Mikke chodzi i rzuca czary – skomentował słynną w niektórych kręgach „piątkę Mentzena” Sławomir Mentzen, nowy prezes partii KORWiN, wchodzącej w skład Konfederacji.

– Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej – krótki urywek z takimi hasłami rzuconymi przez Mentzena w 2019 roku do dziś robi furorę w kręgach lewicowych i zajadliwych przeciwników idei wolnościowej.

Do tych słów Mentzena nawiązał Bogdan Romanowski w programie „Gość Radia ZET”. – To już nieaktualne? – zapytał.

– To nigdy nie był nasz program. To 10-sekundowy fragment z ponad 40-minutowego wykładu o marketingu politycznym. Chwilę przed tym cytatem powiedziałem, że z badań wyszło, że takie hasła najlepiej się niosą. To nie był nasz program, to były hasła. Niemal w tym samym momencie powiedziałem, że Janusz Korwin-Mikke jest gandalfem, natomiast nikt się mnie nie pyta, czy naprawdę sądzę, że Korwin-Mikke chodzi i rzuca czary – skomentował Mentzen.

Podkreślił raz jeszcze, że hasła te to był jedynie przykład nawiązujący do badań, że takie „rzeczy się niosą”. – Moja teza została udowodniona spektakularnie, bo po trzech latach ta wypowiedź się niesie.

– Jeśli cokolwiek jest tutaj podżeganiem do nienawiści, to wycinanie tej wypowiedzi z kontekstu i puszczanie jej bez kontekstu. Wtedy rzeczywiście charakter znacząco się zmienia – podkreślił nowy prezes partii KORWiN.

Mentzen gra tak samo jak PiS i PO?

Rymanowski skontrował i zapytał, czy to jest rzeczywiście marketing polityczny czy może czysty cynizm i granie na emocjach.

– Polityka to jest granie na emocjach. Każdy polityk to wie. To jest dokładnie to samo, co robi PiS i PO – odpowiedział Mentzen.

Rymanowski wtrącił: – Czyli robi Pan dokładnie to samo, co PiS i PO, a ja pamiętam, że liderzy Konfederacji zawsze krzyczeli 'PiS-PO jedno zło’.

– Mamy dwie różne sprawy. Pierwsza to program, z jakim idziemy do wyborów, czyli rzeczy, jakie chcemy zmienić w Polsce. A druga to reguły gry. Jeśli ktoś wchodzi do polityki, to musi wiedzieć, na co się pisze – uważa Mentzen.

Polityk Konfederacji użył porównania do reguł gry w piłkę nożną. Wskazał, że aby wygrać mecz, czasami trzeba świadomie sfaulować czy zagrać ręką.

– Tak – odpowiedział na pytanie, czy będzie faulował, aby zdobyć władzę. – A gdybym był piłkarzem, to również bym faulował, aby wygrać mecz. Na tym polega ta gra – podkreślił Mentzen.