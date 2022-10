Kongres partii KORWiN. Mentzen: „To oni się mylili, a my mieliśmy rację” [VIDEO]

REKLAMA

– Te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy od lat się sprawdzają i pokazały, że nasze środowisko miało rację – powiedział podczas Kongresu partii KORWiN jej nowy prezes Sławomir Mentzen.

W sobotę, 15 października, odbył się Kongres partii KORWiN. Głównym punktem tego wydarzania był wybór nowego prezesa. Ustępującego Janusza Korwin-Mikkego zastąpił w tej roli Sławomir Mentzen.

REKLAMA

Czytaj więcej:

„My mieliśmy rację”

– Z perspektywy tych już ponad 30 lat III Rzeczypospolitej nieskromnie musimy powiedzieć, że nasze środowisko we wszystkich ważniejszych sprawach od początku miało rację. To oni się mylili, a my mieliśmy rację – powiedział Sławomir Mentzen.

– Od samego początku tej ostatniej histerii ostrzegaliśmy przed tym, że próba walki z tym nieszczęsnym wirusem przyniesie więcej szkód niż pożytku, ostrzegaliśmy i protestowaliśmy przed zamykaniem gospodarki, przed zamykaniem firm, zamykaniem szkół, pubów, restauracji, hoteli, lasów, cmentarzy, przed zamykaniem czegokolwiek – kontynuował nowo wybrany prezes partii KORWiN.

– Mówiliśmy, że to będzie tylko i wyłącznie szkodziło. Byliśmy przeciw tej histerii, byliśmy przeciw przymusom, przeciwko segregacji, przeciwko nakręcaniu tej zupełnie niepotrzebnej paniki – dodał.

– Od dawna mówiliśmy, że musimy mieć polską, silną, sprawną armię do obrony naszych granic, bo kto chce pokoju, musi szykować się do wojny. Nie chodziło nam o żadną jakąś armię ekspedycyjną, o jakąś armię europejską, o polską armię, która będzie broniła naszych granic – podkreślił i zaznaczył, że „dopiero teraz okazało się, że znowu mieliśmy rację”.

– Od samego początku ostrzegaliśmy, że pomysł na drukowanie niesamowitych ilości pieniądza musi doprowadzić do inflacji, bo nie ma innej możliwości. Od samego początku ostrzegaliśmy przed nadmiernym zadłużeniem – przypomniał prezes partii KORWiN.

– Od samego początku, od dekad już, ostrzegaliśmy przed czekającą nas katastrofą demograficzną, która rozłoży nasz system emerytalny, która rozłoży nasz system ochrony zdrowia. Te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy od lat się sprawdzają i pokazały, że nasze środowisko miało rację – dodał.

„Musimy to zmienić”

– Niestety w polityce posiadanie racji jest daleko niewystarczające. Politycy nie tylko muszą posiadać rację, ale muszą umieć przekonać do nich ludzi, muszą następnie te postulaty swoje wprowadzić w rzeczywistość i tu niestety szło nam ostatnio trochę gorzej – zaznaczył.

– Musimy to zmienić. Polski nie stać na kolejne 30 lat rządów ludzi, którzy w każdej kolejnej sprawie się mylą. Musimy to zmienić. Musimy wreszcie zebrać siłę i samemu zacząć kształtować politykę naszego państwa – podkreślił.

Kongres partii KORWiN: