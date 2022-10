Kongres partii KORWiN. Korwin-Mikke żegna się ze stanowiskiem prezesa [VIDEO]

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke – założyciel partii KORWiN – odchodzi z funkcji prezesa. Nowym szefem ugrupowania został Sławomir Mentzen.

– Prezes [Sławomir Mentzen] powiedział skromnie, że on nie dorasta do tej funkcji. Proszę państwa, to jest ogólna teza. Człowiek, jak zostaje mianowany na jakąś funkcję, do niej nie dorasta. Po trzech miesiącach dorasta, a po dalszych trze przerasta ją – stwierdził prezes założyciel partii KORWiN – Janusz Korwin-Mikke.

REKLAMA

– Mam nadzieję, że kolega Mentzen bardzo mnie tutaj przerośnie – mówił dalej nestor polskiej prawicy. – W tym jest nasza nadzieja i będę tutaj koledze Mentzenowi pomagał. W tym również wiceprezesom, którzy zostaną tutaj za chwilkę wybrani – zapowiedział polityk.

Korwin-Mikke odniósł się także do hasła kongresu – „Nowa Nadzieja”. – Prosimy, by patrzeć na świat z nadzieją, bo jeśli będziemy mówili, że nic się nie da zrobić, to niczego oczywiście nie zrobimy.

Sławomir Mentzen nowym prezesem partii KORWiN

Nowym prezesem partii KORWiN został dotychczasowy wiceprezes Sławomir Mentzen. – 302 głosy za, 14 przeciw i 10 wstrzymujących się – przedstawił wyniki głosowania prowadzący wydarzenie Marcin Sypniewski.

Kongres partii KORWiN. Najważniejsze wydarzenia:

Nagranie z kongresu: