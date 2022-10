Franciszek mianował do Papieskiej Akademii Życia radykalną aborcjonistkę [FOTO]

REKLAMA

Papież Franciszek mianował 14 nowych członków zwyczajnych do Papieskiej Akademii Życia i sześciu nowych członków Rady Zarządczej tej instytucji. Wśród powołanych znalazła się Mariana Mazzucato – feministka walcząca o legalny dostęp do aborcji.

Trudno zrozumieć, co kierowało Ojcem Świętym, gdy powoływał Marianę Mazzucato na członka Papieskiej Akademii Życia. Instytucja ta została powołana jeszcze przez papieża Jana Pawła II, by zajmować się studiami nad ochroną życia, a tymczasem feministka Mazzucato, którą Franciszek „wpuścił” do PAŻ, jest radykalną aborcjonistką.

Franciszek mianował do Papieskiej Akademii Życia amerykańską ekonomistkę Marianę Mazzucato. To fanatyczna aborcjonistka, współautorka z Ocasio-Cortez New Green Dealu, uczestniczka kampanii Berniego Sandersa, doradca lewackiego rządu Szkocji, szycha w WHO…https://t.co/jlvRtAlmFG pic.twitter.com/7AbDdGDMrg — Adam Gwiazda (@delestoile) October 18, 2022

Gdy w USA obalano prawo Roe v. Wade, dzięki czemu wiele stanów mogło wprowadzić skuteczniejszą ochronę życia poczętego, Mazzucato popełniła serię komentarzy, w których krytykowała decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego.

Nowa członkini watykańskiej instytucji podała wówczas dalej na Twitterze wpis przewodniczącego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, który napisał: „Bezpieczna aborcja, to opieka zdrowotna. Ratuje życie. Ograniczenie jej popycha kobiety i dziewczęta do niebezpiecznych aborcji, powodując komplikacje, a nawet śmierć. Dowody są niepodważalne”.

Udostępniła również tweet Nicoli Surgeon: „Jeden z najciemniejszych dni dla praw kobiet w moim życiu. Oczywiście bezpośrednie konsekwencje poniosą kobiety w USA – ale to ośmieli siły antyaborcyjne i antykobiece również w innych krajach. Solidarność nie wydaje się teraz wystarczająca – ale jest konieczna”.

Sama pod proaborcyjnymi i antykościelnymi wpisami dodawała komentarze takie jak: „Tak dobrze!” i „Doskonale”.

Jakim cudem osoba o takich poglądach może zostać zatrudniona w instytucji, która ma promować wartości pro life? Nawet w statucie PAŻ jest napisane, że członkowie akademii „są mianowani na pięcioletnią kadencję przez Ojca Świętego, po wysłuchaniu opinii Rady Zarządczej i na podstawie ich kwalifikacji akademickich, udowodnionej uczciwości zawodowej, wiedzy zawodowej i wiernej służby w obronie i promowaniu prawa do życia każdej osoby ludzkiej„.