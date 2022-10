Kraska: Ubolewam, że zapomnieliśmy już o covidzie

REKLAMA

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem w „Sednie Sprawy” Radia Plus. Warszawski polityk mówił m.in. o tym, że ubolewa, iż polscy obywatele nie pamiętają już o covidzie.

Wiceminister zdrowia w pisowskim rządzie mówił m.in. o tym, dlaczego warszawscy rządzący nie chcą do końca uwolnić polskich obywateli od obostrzeń covidowych.

– To jest troszeczkę bufor, który utrzymujemy na wypadek gdyby pojawiła się nowa mutacja, tego nie możemy wykluczyć. Pewne regulacje, które są w tej chwili, one ciągle obowiązują. Ubolewam, że my już troszeczkę zapomnieliśmy o covidzie, może dlatego, że przez ostatnie dwa lata jestem bardzo aktywy, jeśli chodzi o zwalczania covid-19. Mimo wszystko, codziennie ileś osób w Polsce umiera z powodu powikłań po zakażeniu covid-19. Myślę, że to są zupełnie niepotrzebne zgony, które moglibyśmy uniknąć i to przez szczepienia – powiedział Waldemar Kraska w „Sednie Sprawy” Radia Plus.

Jakie obostrzenia wciąż obowiązują?

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek.

Poza tym został zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny. Dodatkowo od dnia 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) zniesiono wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 31 marca wstrzymane jest jednak przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski z Republiką Białorusi.