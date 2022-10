Jesteś fanem meal prepu? Nie popełniaj tych błędów

Obco brzmiący meal prep to po polsku po prostu przygotowywania posiłków z wyprzedzeniem. Takie przygotowania nie tylko oszczędzają czas, ale także potrzebę zastanawiania się stale, co zjemy na śniadanie, obiad i kolację każdego dnia. W ten sposób możemy też wyrobić sobie zdrowe nawyki żywieniowe. Opanowanie sztuki przygotowywania posiłków na kilka dni wymaga jednak praktyki. Istnieje kilka typowych błędów w przygotowywaniu posiłków, które mogą spowodować, że jedzenie się zepsuje, a my możemy się pochorować.

Tylko dobrze zbilansowane posiłki zapewnią nam wszystkie składniki odżywcze

Często przy przygotowywaniu posiłków za bardzo skupiamy się na bazie, jaką dla wielu z nas będą ziemniaki, ryż, makaron czy mięso. Za małą uwagę zwracamy jednak na warzywa oraz zdrowe tłuszcze. Chociaż źle zbilansowany posiłek nie spowoduje oczywiście od razu choroby, z czasem złe nawyki przy planowaniu posiłków mogą spowodować niedobory kluczowych składników odżywczych wymaganych dla zrównoważonej diety i dobrego ogólnego stanu zdrowia.

Rób meal prep tylko ze świeżych składników

Ponieważ przygotowywane przez nas jedzenie nie zostanie zjedzone od razu i musi wytrzymać jeszcze kilka dni, czy to w lodówce, czy zamrażarce, to bardzo ważna jest tutaj świeżość produktów. Należy zwrócić uwagę na daty przydatności do spożycia i zapakowania podane na opakowaniach kupowanej żywności. Ważne jest również, aby pamiętać, kiedy otwierałeś dane produkty i przygotowywałeś jedzenie. Bierz też pod uwagę ogólne zasady przygotowywania mięs czy ryb.

Na przykład świeżo ugotowany filet z łososia wytrzymuje w lodówce tylko do trzech dni, a ugotowany drób nie powinien tak naprawdę być przechowywany w lodówce dłużej niż cztery dni. Tak więc to, co gotujesz w niedzielę, nie zawsze będzie zdatne do jedzenia w piątek. Weź to pod uwagę i np. rób meal prep 2 razy w tygodniu.

Od razu po przygotowaniu umieść jedzenie w lodówce albo zamrażarce

Może nam się zdarzyć, że dumni z siebie (w końcu meal prep wymaga trochę pracy), zostawimy dania zapakowane w pudełka czy słoiki na ladzie, żeby sobie odpocząć przed robieniem miejsca w lodówce. Oczywiście jeśli będzie to kwadrans, to nie będzie to problem, ale jeżeli jest lato, a my na przykład zostawimy takie jedzenie na kilka godzin… W ciepłe miesiące limit, którego powinniśmy się trzymać, to 2 godziny. Powyżej tego czasu w jedzeniu mogą zacząć wytwarzać się bakterie, które może nas nie zabiją, ale na pewno wywołają nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe.

Miejsce i sposób przechowywania żywności też ma znaczenie

Jeśli jedzenie, które przygotowujesz na tydzień, nie jest odpowiednio przechowywane, w momencie, kiedy po nie sięgniemy, może okazać się zepsute. Oczywiście podstawą są odpowiednie pojemniki. Jeżeli chcemy zacząć regularny meal prep, to warto najpierw zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki do przechowywania żywności. Oferty na różnego rodzaju opakowania często można znaleźć w sklepach Lidl. Gazetka najnowsza wychodzi co kilka dni, dlatego nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem promocji.

Ważne jest też jednak regularne czyszczenie lodówki i zamrażarki, w których trzymamy żywność. Odpowiednie warunki przechowywania sprawią, że naszymi przygotowanymi posiłkami będziemy cieszyć się dłużej.

Do krojenia mięsa i warzyw używaj innych noży

Zanieczyszczenie krzyżowe występuje, kiedy bakterie lub inne mikroorganizmy są przenoszone między produktami, zwłaszcza między surową i gotowaną żywnością. Może być przyczyną wielu chorób przenoszonych przez żywność. Dlatego tak ważne jest używanie różnych narzędzi kuchennych do surowych i gotowanych składników i dokładne ich czyszczenie. Możemy z góry też założyć, które noże będą służyły nam do krojenia surowego mięsa, a które np. do warzyw.

Dokładnie myj produkty

Zapewne zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest umycie produktów przed ich zjedzeniem. Ale czy wiesz, że jest na to właściwy sposób? Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest spłukać owoce i warzywa wodą, wycierając resztki brudu rękami, a następnie wysuszyć je czystym ręcznikiem. Jeżeli nasze warzywa pochodzą na przykład od rolnika, a nie ze sklepu i są mocno brudne, możemy wyszorować je roztworem z jednej trzeciej octu lub soku z cytryny i dwóch trzecich wody.

Umyj ręce przed gotowaniem

Wydawałoby się, że to oczywisty punkt, ale często możemy go pominąć, jeżeli na przykład spędziliśmy dzień w domu. Nie mycie rąk przed gotowaniem rozsiewa zarazki, które mogą wywołać u nas różnego rodzaju choroby. W przypadku surowego mięsa możemy też użyć rękawic kuchennych – w tym przypadku zarazki mogą przenieść się z jedzenia na nas.

Wszystkie te wskazówki powinny sprawić, że meal prep będzie całkowicie bezpieczny i pozwoli nam zaoszczędzić dużo czasu. Z czasem sami będziemy wiedzieli, jak najlepiej przechowywać poszczególne dania i ile wytrzymują one w lodówce czy zamrażarce. Na początku najlepiej jednak stosować się do porad profesjonalistów.