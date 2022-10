Sławomir Mentzen ostro o akcji wciskania nam szprycy: „Była jednym wielkim przekrętem” [VIDEO]

REKLAMA

Sławomir Mentzen z Konfederacji nie ma wątpliwości, że społeczeństwa padły ofiarą wielkiego oszustwa wspieranego przez media.

18 października w gmachu Sejmu politycy Konfederacji zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawili opinii publicznej nowe fakty w sprawie tzw. pandemii. Jak się okazuje, koncerny farmaceutyczne dopuściły się wielu manipulacji, a wespół z mediami dokonały oszustwa na ogromną skalę. W czasie wystąpienia zabrali głos Grzegorz Braun, Robert Winnicki oraz Sławomir Mentzen. Nowy prezes partii KORWiN podkreślił, że mówimy o międzynarodowym przekręcie i nie ma co do tego wątpliwości.

„Coraz więcej wskazuje na to, że ta zmasowana akcja próby sprzedaży nam szczepionek od samego początku była jednym wielkim przekrętem. Począwszy od braku jakichkolwiek badań na zaprzestanie transmisji wirusa po zaszczepieniu, poprzez cały czas zmniejszającą się deklarowaną skuteczność tej szczepionki, a na końcu poprzez niejasny proces zakupowy, którym obecnie interesuje się prokuratura” – stwierdził Sławomir Mentzen, który niedawno zastąpił Janusza Korwin-Mikkego na stanowisku prezesa partii.

Sławomir Mentzen: Kneblowano usta ekspertom

Jak wskazał Sławomir Mentzen, w tej zmasowanej akcji wzięli udział i politycy, i dziennikarze, i celebryci. Wszyscy wymienieni nakłaniali do tego, aby decydować się na szczepionki, natomiast ekspertów zadających pytania spotykała ostra cenzura. Doszło nawet do tego, że „niepoprawni” lekarze mieli wszczynane postępowania dyscyplinarne. Z jakiegoś powodu wszystkie opcje polityczne oprócz Konfederacji popierały działania rządu i bezrefleksyjnie przyjmowały zalecenia wielkich koncernów farmaceutycznych.

„Ja naprawdę nie rozumiem, czemu ludzie widzący na co dzień propagandę TVP, widzący, co oni mówią na temat sytuacji politycznej, budżetowej, sytuacji podatkowej, nagle święcie wierzą TVP, kiedy TVP mówi o szczepionkach. Ja nie rozumiem, czemu lewica zwykle jest niezwykle niechętna wielkiemu kapitałowi, zwłaszcza jeśli ten wielki kapitał do niej nie zależy, nagle bezkrytycznie zaufała wielkim koncernom farmaceutycznym” – kontynuował Sławomir Mentzen reprezentujący Konfederację.

