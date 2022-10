Korwin-Mikke: Przypominam, że umowa okrągłego stołu przewidywała, że… [VIDEO]

REKLAMA

– Przypominam po raz setny, że umowa okrągłego stołu przewidywała, że nieważne, kto wygrywa wybory, budujemy socjalizm i idziemy do Unii Europejskiej – mówił podczas konferencji prasowej Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

– Wszystko jedno, kto rządzi, czy PO, czy PiS. Likwidują nam kopalnie, bo tak postanowiła Unia Europejska – stwierdza Janusz Korwin-Mikke.

– My pytamy jasno: Co mamy zlikwidować? Socjalizm, czy kopalnie? Niestety rząd postanowił zlikwidować kopalnie. My mówimy, że trzeba zlikwidować socjalizm – powiedział założyciel partii KORWiN i Konfederacji.

Janusz Korwin-Mikke przypomniał jeszcze o czymś: – Kopalnie prywatne dają zyski! To państwowe są deficytowe. Trzeba prywatyzować, a nie zamykać. Chyba jasne, proste i oczywiste – powiedział prawicowiec.

Polityk zauważa jednak, że „tego żaden rząd nie zrobił, bo one realizują politykę generała Kiszczaka”. – Budować eurosocjalizm i iść do Unii Europejskiej. Zamiana socjalizmu sowieckiego na europejski to jest tylko zamiana nazwy. Tak samo to jest socjalizm jak tu i tam – uważa Korwin-Mikke.