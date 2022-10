Mentzen o manifestacjach „Stop ukrainizacji Polski”: Raczej bym się na nich nie znalazł [VIDEO]

REKLAMA

Prezes partii KORWiN Sławomir Mentzen był gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9. Polityk mówił m.in. o tym, że nie poszedłby w manifestacji pod hasłem „Stop ukrainizacji Polski”.

Sławomir Mentzen napisał niedawno w mediach społecznościowych o tym, że nie obawia się ukrainizacji i sądzi, że Ukraińcy raczej zintegrują się z polskim społeczeństwem:

Uważam nasz naród i polską kulturę za na tyle silną, że spodziewam się raczej polonizacji Ukraińców niż ukrainizacji Polski. Nie rozumiem, czemu mielibyśmy obawiać się kobiet i dzieci, które tu uciekły przed wojną.

Niech pracują na swoje utrzymanie. Wszyscy na tym zyskamy.

Teraz polityk wrócił do swoich słów w Poranku Siódma9 prowadzonym przez redaktor Annę Czytowską. Dziennikarka spytała, czy Mentzen nie zgadza się w sprawie spojrzenia na ukrainizację z Grzegorzem Braunem.

– Przyznaje, że nie wiem dokładnie, co na ten temat mówi Grzegorz Braun. Natomiast zawsze twierdziłem i twierdzę to samo. Polska kultura i polski naród są naprawdę bardzo silne. My przecież jeszcze w XIX wieku, kiedy nawet swojego własnego państwa nie mieliśmy, potrafiliśmy spolonizować Habsburgów z Żywca, czy Radziwiłłów z Berlina. Polska kultura zawsze przyciągała – stwierdził prezes partii KORWiN.

Polityk podał przykład własnej rodziny, bo oczywistym jest, że nazwisko „Mentzen” nie ma polskiego pochodzenia.

– Nawet moja rodzina kiedyś była niemiecka i się spolonizowała. Wierzę, że tym bardziej w Polsce będą w stanie spolonizować się Ukraińcy – stwierdził polityk.

Redaktor wskazała, że niektórzy sympatycy Konfederacji byli oburzeni wpisem. Rzeczywiście na Twitterze pojawiły się krytyczne komentarze – głównie ze strony użytkowników sympatyzujących z Ruchem Narodowym i Koroną Grzegorza Brauna. Osoby o wolnościowych poglądach najczęściej chwaliły zdrowe podejście nowego prezesa partii KORWiN.

– Widziałem [krytykę], natomiast widziałem znacznie więcej wyrazów poparcia – zauważył także Sławomir Mentzen.

Polityk zadeklarował także, że nie poszedłby w manifestacji pod hasłem „Stop ukrainizacji Polski”.