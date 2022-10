Rosja płonie. Kolejny pożar pod Moskwą. Ogień strawił duży magazyn [VIDEO]

REKLAMA

Stwierdzenie „Rosja płonie” jest jak najbardziej na miejscu, bo pożary są ostatnio w państwie Putina codziennością. Teraz spłonął duży magazyn pod Moskwą.

Jeszcze niedawno informowaliśmy o podpaleniu biura administracji wojskowej w jednej miejscowości pod Moskwą, a już pojawiła się informacja o pożarze w kolejnym mieście nieopodal stolicy Federacji Rosyjskiej.

REKLAMA

Czytaj więcej: Podpalenia biur administracji wojskowej w Rosji i ataki na oficerów. „Nadchodzi zemsta”

Tym razem w Nogińsku pod Moskwą ogniem zajął się magazyn należący do parku technologicznego. W płomieniach stanęło co najmniej 2 tys. metrów kwadratowych powierzchni magazynowej (z początku serwisy rosyjskie podawały informację o 5 tys, metrów, a następnie ta liczba skurczyła się do 2 tys.).

W akcji gaśniczej udział wzięło ponad 40 strażaków i 27 jednostek sprzętu. Szczęśliwie obyło się bez ofiar śmiertelnych i rannych.

BREAKING: a huge warehouse in Noginsk, Moscow, Russia, is on fire. pic.twitter.com/VSyJQQ1OU7 — Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) October 21, 2022