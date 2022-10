Bez Rosji. Nie znalazła się we władzach tej organizacji po raz pierwszy od 50 lat

REKLAMA

Po raz pierwszy od 50 lat Rosja nie znalazła się w Radzie ICAO, czyli we władzach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Rosja nie zgłosiła swojej kandydatury do tego głosowania.

Do Rady weszło 14 państw. Na regionalnego przedstawiciela grupy krajów, w której znajduje się także Polska, wybrano Rumunię.

Do liczącej 36 członków Rady ICAO wchodzą przedstawiciele trzech grup: pierwsza to kraje o największym znaczeniu dla transportu lotniczego, druga to mniejsze państwa, w trzeciej grupie członkowie ICAO głosują na przedstawicieli swoich regionów.

