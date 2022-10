Konsekwencje pijackiego wybryku posła PiS

REKLAMA

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnecki, który spędził noc na izbie wytrzeźwień, a wcześniej kompletnie pijany spał na przystanku, został zawieszony w prawach członka partii. Koledzy sugerują mu, by udał się na leczenie.

– Prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członka partii posła Przemysława Czarneckiego i kieruje wniosek o wszczęcie postępowania do rzecznika dyscyplinarnego PiS – poinformował rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Bolesław Piecha poseł PiS w rozmowie z „Super Expressem” skomentował incydent. Polecił koledze udanie się do specjalisty,



– To przykre. Poseł Przemysław Czarnecki powinien zgłosić się do specjalisty. Żeby skonfrontował się z tym, co go tam spotyka od czasu do czasu i zawsze ma to jakiś dziwny związek z alkoholem – powiedział polityk.

Pijany pisowski poseł śpi na przystanku

Informację podał TVN Warszawa. Według tych ustaleń, ratownicy medyczni znaleźli posła PiS leżącego pijanego i nieprzytomnego na ulicy przy jednym z przystanków na warszawskim Wilanowie.

„Medycy nie stwierdzili urazów ani innych dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pacjent był pod wpływem alkoholu. Zgodnie z procedurami został przekazany patrolowi straży miejskiej, który przetransportował go do izby wytrzeźwień” – podaje TVN Warszawa.

Straż Miejska potwierdza przewiezienie na izbę wytrzeźwień. Dodaje, że ostatniej nocy na Kolską przewieziono jeszcze 31 innych osób.

Libacje alkoholowe, dźgnięcia nożem i powolne procesy sądowe

Przemysław Czarnecki to syn znanego europosła Ryszarda Czarneckiego. W Sejmie, z ramienia PiS, zasiada nieprzerwanie od 2014, gdy objął mandat po Dawidzie Jackiewiczu, który został wówczas europosłem.

Pod koniec 2020 roku Czarnecki został oskarżony przez prokuraturę o pchnięcie nożem gościa podczas zabawy sylwestrowej 2018/2019. Czarnecki zaprzecza i twierdzi, że pokrzywdzony sam zranił się nożem, by go oskarżyć. Tzw. „wolne sądy” są doprawdy bardzo wolne, bo do dziś nie wydały wyroku w tej sprawie.