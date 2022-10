Partia Razem nie wykonuje wyroku sądu

REKLAMA

Wbrew wyrokowi sądu lewicowa Partia Razem przeprosin wobec prezesa InPostu Rafała Brzoski za opublikowanie grafik przedstawiających go w złym świetle.

Atak na kapitalistę

W czerwcu 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Partii Razem usunięcie w terminie 3 dni grafik w mediach społecznościowych. Uderzały one w prezesa firmy InPost. Grafiki były zatytułowanie „(nie)Bezpieczny list”, „Macie, biedaki”, „Sukces! Brzoska nie wystąpi na uniwersytecie”.

Sąd nakazał także lewicowcom przeprosić przedsiębiorcę na stronie głównej partii jak i oficjalnych kontach partii w mediach społecznościowych.

W tekście grafiki „(nie)Bezpieczny list” czytamy: „1200 osób pracujących dla Bezpiecznego Listu, spółki-córki, nie otrzymało wypłat ani odpraw za zwolnienia grupowe. Model gospodarczy Rafała Brzoski to spółki-krzaki, kruczki prawne i pogarda dla pracowników i pracownic. Brzoska, gdzie są pieniądze?”.

W uzasadnieniu wyroku sąd napisał: „Zarzuty te mają poważny ciężar, a ekspresyjny język, użyte określenia, kontekstowe usytuowanie i graficzna oprawa publikacji mogły być potraktowane jako godzące w cześć osoby fizycznej i renomę spółki”.

Partia Razem się odwołuje i przegrywa

W sierpniu 2021 Partia Razem odwołała się od wyroku i przegrała. Dodatkowo sąd zmodyfikował wyrok i nakazał usunięcie także dodatkowych grafik.

– W sierpniu (2022 – przyp.red) Sąd Najwyższy odmówił skargi kasacyjnej, co jest końcem procedury i oznacza, że wyrok sądu okręgowego jest prawomocny. Z chwilą dostarczenia postanowienia do pełnomocników Partii Razem, wyrok przewidywał 3 dni na przeprosiny. Dziwimy się, dlaczego partia, która głosi poszanowanie konstytucji i praworządność, sama nie wykonuje dla siebie niekorzystnych wyroków niezawisłych sądów. Zależnie od decyzji mojego klienta niezwłocznie podejmiemy kroki prawne do przymuszenia partii do wykonania wyroku – przekazał portalowi tvp.info mecenas Maciej Dudek – pełnomocnik Rafała Brzoski.