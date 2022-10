Wariactwa ciąg dalszy. Obrzucili obraz Moneta ziemniaczanym purée i przykleili się do ściany [VIDEO]

REKLAMA

Kolejny atak ekoterrorystów. Członkowie niemieckiej grupy ekologicznej obrzucili tłuczonymi ziemniakami obraz Claude’a Moneta w Muzeum Barberini w Poczdamie. Przypomnijmy, że kilka dni temu aktywiści w Anglii zniszczyli „Słoneczniki” Vincenta van Gogha oblewając je zupa pomidorową.

W niedzielę dwoje przedstawicieli Letzte Generation (Ostatnia Generacja) weszło do Muzeum Barberini w Poczdamie i obrzuciło ziemniaczanym puree obraz „Les Meules” (Stogi siana) Claude’a Moneta. Później przykleili dłonie do ścian.

Przy okazji znów wygłosili swoje „mądrości” dotyczące katastrofy klimatycznej – obrzucenie potłuczonymi ziemniakami kolejnego dzieła sztuki to ponoć „ostatni dzwonek alarmowy” w obliczu nadciągającej klęski – podaje The Guradian.

– Ludzie głodują, ludzie marzną, ludzie umierają – mówił jeden z aktywistów, widoczny na nagraniach, które trafiły do sieci. – Stoimy w obliczu katastrofy klimatycznej, a jedynie, czego się boisz, to zupa pomidorowa czy tłuczone ziemniaki na obrazie. Wiesz, czego ja się boję? Martwię się, bo nauka mówi nam, że nie będziemy w stanie wyżywić naszych rodzin w 2050 roku – niedorzecznie wyjaśniał ekoterrorysta.

– Czy trzeba tłuczonych ziemniaków na obrazie, żebyście zaczęli słuchać? Ten obraz nie będzie nic wart, jeśli będziemy musieli walczyć o jedzenie. Kiedy w końcu zaczniecie słuchać i przestaniecie robić interesy jak zwykle? – pytał ekoświr.

Aktywiście zaznaczyli, że postanowili uczynić „Moneta sceną, a zwiedzających publicznością”, by przekazać swoje „przesłanie”.

– Jeśli trzeba obrzucać obraz purée ziemniaczanym lub oblewać go zupą pomidorową, żeby przypomnieć społeczeństwu, że paliwa kopalne zabijają nas wszystkich, to dajemy wam puree ziemniaczane na obrazie – mówili, nie zdając sobie, rzecz jasna, sprawy jak bardzo głupie jest to, co robią.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022