Braun OSTRO w Sejmie: To wyczerpuje znamiona przestępstwa. To jest kryminalny delikt [VIDEO]

REKLAMA

– To jest kryminalny delikt, mianowicie nakłanianie, przymuszanie podstępne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – mówił podczas debaty w Sejmie poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Prezes Konfederacji Korony Polskiej najpierw zadał pytanie odnoszące się do systemu emerytalnego. Poseł zapytał rządzących o to czy „w ogóle kiedykolwiek” rozważają „hipotezę kontrolowanego rozmontowania tej piramidy finansowej?”. Polityk przypomniał, że do ZUS-u rokrocznie dopłacamy „do tej studni bez dna”.

REKLAMA

– Czy w ogóle ta kwestia się pojawia: dobrowolność ZUS, panie ministrze? Czy to jest kwestia, która kiedykolwiek stanie na porządku dziennym? – zapytał Braun.

„Musicie trzymać się pryncypiów socjalistycznych”

Następnie polityk zabrał głos podczas debaty nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

– Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy zjednoczona łże-prawica remontuje ten gmach, poprawia tę architekturę państwa socjalistycznego, post-PRL-owskiego, euro-kołchozowego – zaczął Braun.

– Poprawia, naprawia, kładzie łatę na łatę, a i tak wszystko rzecz jasna wali nam się na głowy. Bardzo dobrze się składa, że miałem okazję w poprzednim punkcie nie doczekać się odpowiedzi ze strony Pana ministra Szweda – dodał.

– Mamy zatem wyjaśnienie, nie, nigdy przenigdy nie bierzecie pod uwagę demontażu tego systemu i to tak na miękko, delikatnie, przez wprowadzenie po prostu dobrowolności oskładkowania na ZUS – stwierdził poseł Konfederacji i dodał, że „jako grupa rekonstrukcji historycznej sanacji musicie trzymać się pryncypiów socjalistycznych”.

– Zważcie, że są to pryncypia socjalistyczne o dłuższej jeszcze tradycji, Bismarckowskiej mianowicie. To Bismarck pierwszy przymusił swoich obywateli, poddanych cesarstwa Niemiec, do tego, żeby weszli do tego salonu gier, do tej fałszywej, ustawionej szulerni – przypomniał.

Polityk wskazał, że „za jego (Bismarcka – przyp. red.) czasów robotnik nie żył przeciętnie dłużej niż do czterdziestki, więc system zgarniał”. – Teraz ludzie, chwała Bogu, żyją nieco dłużej i oczywiście płynność finansowa jest już nieosiągalna, stąd rokrocznie dolewamy do tej studni bez dna, dolewamy równowartość np. naszego budżetu obronności – podkreślił.

„To jest kryminalny delikt”

– Wciągacie do tego systemu kolejne pokolenia i to wyczerpuje w ogóle znamiona przestępstwa – powiedział Braun. – To jest kryminalny delikt, mianowicie nakłanianie, przymuszanie podstępne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

– Ci którzy do tego systemu wchodzą niech porzucą wszelką nadzieję – wskazał polityk. – Jaki system zapewnić może bezpieczeństwo socjalne? Po prostu normalne życie, rodzina wielopokoleniowa, dzieci Szanowni Państwo, ale kogo w tej sytuacji stać na to, żeby przytomnie w ogóle planować jakieś normalne życie, w tej sytuacji, w której Wy utrwalacie stan socjalistycznej nienormalności.

– My, Konfederacja, systemu ZUS, Bismarckowskiej piramidy finansowej nie popieramy – podsumował poseł Konfederacji Grzegorz Braun.