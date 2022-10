Korwin-Mikke: „Jak ktoś jest frajer i daje się naciąć to trudno!” [VIDEO]

REKLAMA

– Trzeba przyjąć założenie, że jak ktoś jest frajer i daje się naciąć to trudno! – mówił w Sejmie, podczas debaty nad ustawą o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

– Kapitalizm dba o prawa konsumenta, socjalizm dba o prawa producenta, czyli robotnika, kapitalisty i innych takich – zaczął Korwin-Mikke.

REKLAMA

– Jeżeli mówimy o prawach konsumenta, to prawem konsumenta jest nabyć co tylko mu się podoba, na przykład nabyć samochód chiński albo indyjski, który jest równie dobry, ale trzy razy tańszy. Ale oczywiście konsumentowi się nie pozwala na to – podkreślił.

– Co więcej, jeżeli mamy chronić konsumentów przed kłamliwą propagandą to tzw. homologacja nie służy po to, żeby chronić konsumenta, tylko służy właśnie po to, żeby chronić firmy europejskie i amerykańskie przed konkurencją innych firm, co oczywiście w sposób bardzo istotny szkodzi konsumentowi – dodał przedstawiciel partii KORWiN.

– Socjaliści traktują człowieka jak małe dziecko i chcą chronić człowieka przed nim samym – przypomniał legendarny wolnościowiec.

„Od tego są ludzie, żeby myśleć”

– Trzeba przyjąć założenie, że jak ktoś jest frajer i daje się naciąć to trudno! Od tego są ludzie, żeby myśleć. Ochrona konsumenta powoduje, że głupi konsument zyskuje, natomiast mądry konsument na tym traci i niestety to jest typowy socjalizm, gdzie się chroni niby słabych, natomiast w efekcie jest pogorszenie sytuacji wszystkich – mówił Korwin-Mikke.

– Z drugiej strony rozumiemy, że jest sytuacja, w której mamy nieludzki system, w którym mogą nam wrzucać dziennie tysiąc reklam i człowiek nic by nie robił, tylko odpowiadał na miłe, uprzejme oferty i pewna ingerencja w tej dziedzinie wydaje się rozsądna i w tej dziedzinie jesteśmy skłonni tę ustawę poprzeć – podsumował polityk.