Wielotysięczne protesty i blokady dróg. Obywatele nie chcą lewicowego prezydenta [VIDEO]

REKLAMA

Tysiące obywateli Brazylii bierze udział w środę w protestach przeciwko wygranej Luiza Inacio Luli da Silvy w niedzielnych wyborach prezydenckich. Lewicowy polityk, który w przeszłości dwukrotnie pełnił najwyższy urząd w państwie, wygrał niewielką przewagą w drugiej turze głosowania z dotychczasowym prawicowym szefem państwa Jairem Bolsonaro.

Z informacji lokalnych mediów wynika, że protesty organizowane przez zwolenników Bolsonaro wywołały chaos komunikacyjny w 17 z 26 stanów kraju. Z powodu demonstracji w wielu miejscach utworzyły się wielokilometrowe korki.

REKLAMA

Z danych komendy głównej brazylijskiej policji drogowej wynika, że choć funkcjonariusze zlikwidowali już ponad 560 blokad, to z powodu demonstracji nadal sparaliżowany jest ruch na około 170 drogach.

Według dziennika “Folha de Sao Paulo” liczba uczestników trwających od poniedziałku blokad w środę nieznacznie zmalała. Gazeta zastanawia się, czy wpływ na to miało wtorkowe wystąpienie Bolsonaro, pierwsze od wyborów. Polityk podziękował w nim wyborcom, którzy na niego zagłosowali, nie ustosunkował się jednak do swojej przegranej ani nie sprecyzował, czy uznaje wynik wyborów.

Niebawem jednak szef jego gabinetu prezydenta ogłosił, że Bolsonaro zgodził się na rozpoczęcie procedury przekazania władzy, zaś Sąd Najwyższy ogłosił, że prezydent uznał tym samym wynik wyborów.

Lula, który w przeszłości sprawował urząd prezydenta Brazylii dwukrotnie w latach 2003-2011, otrzymał w niedzielnych wyborach 50,9 proc. głosów, pokonując Bolsonaro, który uzyskał 49,1 proc.

W 2018 r. Lula da Silva rozpoczął odsiadywanie kary ponad 8 lat więzienia za udział w aferze korupcyjnej. Trzy lata później Sąd Najwyższy Brazylii unieważnił ten wyrok, a wkrótce potem polityk ogłosił swój start w wyborach prezydenckich.

11.01.22 Brazil .. for the third consecutive night the Brazilian people are on the streets in front of the Brazilian army barracks. Demonstration whose objective is to ask the Brazilian Armed Forces to audit the polls, they do not recognize the election of candidate Lula. pic.twitter.com/baF9z6szID

— Fernanda MacMillan (@floresdepapel6) November 2, 2022