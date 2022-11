PKP Intercity ogłasza największy w historii przetarg

REKLAMA

Spółka PKP Intercity chce kupić nawet 450 nowych wagonów, w ramach ogłoszonego w piątek przetargu. Na ten moment przewoźnik zainwestował w nowoczesny tabor już 7 mld zł, a do 2030 r. ma być to w sumie 27 mld zł.

Spółka PKP Intercity przyznaje, że to największy przetarg w jej historii. Po zakończeniu zamówienia do przewoźnika ma trafić 300 nowych wagonów. Dodatkowo firma będzie mogła dokupić jeszcze 150 wagonów.

Przetarga jest ogromny, ale PKP już włożyła ogromne pieniądze w tabor. Do tej pory jest to 7 mld złotych, a do 2030 roku ta kwota wzrośnie nawet do 27 miliardów.

W ramach przetargu PKP chce zamówić wagony różnego typu. W zamówieniu wyszczególniono: 38 wagonów przedziałowych 1. klasy z wydzieloną częścią bezprzedziałową; 40 wagonów przedziałowych 2. klasy; 80 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy; 38 wagonów przedziałowych 2. klasy z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami; 40 wagonów bezprzedziałowych 2. klasy z miejscami do przewozu rowerów; 38 wagonów restauracyjnych; 26 wagonów dzienno-nocnych, które zapewnią wygodne przejazdy w nocy – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Jeśli PKP Intercity zdecydują się na rozszerzenie zamówienia do 450 wagonów, to każda z wyżej wymienionych kategorii taboru będzie poszerzona o dodatkowe jednostki – od 13 do 40 sztuk.