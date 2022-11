Naukowcy mówią, że trzeba się szykować na kontakt z „obcymi”. „Najwyższy czas”

REKLAMA

Cenieni powszechnie naukowcy uważają, że trzeba się szykować na spotkanie z obcą cywilizacją, a my, Ziemianie, nie jesteśmy na to gotowi. „Najwyższy czas” – uważa dr John Elliott.

Naukowcy ze szkockiego Uniwersytetu St. Andrews i brytyjskiej sieci badawczej SETI (Poszukiwania Pozaziemskiej Inteligencji) będą wspólnie opracowywać procedury na wypadek, gdyby na Ziemię trafił sygnał od obcej cywilizacji.

Twierdzą, że może to się stać „w każdej chwili”. A my, na Ziemi, nie wiemy jak w takiej sytuacji zareagować.

Jak podaje brytyjski „The Telegraph”, utworzono w tym celu SETI Post-Detection Hub (Centrum postępowania po wykryciu). W skład wejdą eksperci z całego świata, których zadaniem będzie ustalić metody rozszyfrowywania ewentualnych sygnałów, opracować prawo dotyczące przestrzeni kosmicznej i przewidzieć społeczne skutki domniemanego kontaktu.

Dr John Elliott z Uniwersytetu St. Andrews podkreśla, że nie możemy ze 100 proc. pewnością stwierdzić, iż do kontaktu kiedykolwiek dojdzie, niemniej jako ziemska cywilizacje nie możemy sobie pozwolić na złe przygotowanie.

Wskazuje, że opracowane procedury na wypadek kontaktu z „obcymi” pochodzą z 1989 roku, ale od ponad dekady były aktualizowane i w obliczu rozwijającej się nauki są po prostu przestarzałe.

„Jest już najwyższy czas, by to zmienić” – przekonuje dr Elliott.

Z oczywistych względów zespół ma skupić się na rozszyfrowaniu obcego języka. Dr Aleksander Rehding z Uniwersytetu Harwarda twierdzi, że należy to zrobić w podobny sposób, jak próbuje się rozszyfrować język zwierząt. Co, notabene, wciąż się nie udało.

„Wieloryby to bardzo dobry obiekt badawczy, a pod pewnymi względami znajdujący się najbliżej zagadnień, które związane są z 'obcymi’ na Ziemi” – mówi Rehding.

Podkreśla, że wykorzystywana przez morskie ssaki forma wokalizacji nadal nie doczekała się wyjaśnienia. „Nie wiemy, do czego to służy. Czy to muzyka, czy język” – wyjaśnia i dodaje, że podobny problem pojawi się przed światem nauki, gdy odezwą się do nas „obcy”.

„Nie możemy w inteligentny sposób rozmawiać z większością stworzeń na Ziemi. Jak będziemy porozumiewać się z inteligentnymi cywilizacjami? Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek je zrozumiemy” – uważa z kolei William Borucki, były ekspert NASA.

„The Telegraph” przypomina, że dla wielu naukowców inteligentne życie w innych rejonach wszechświata już teraz jest całkiem realną możliwością. Z kolei NASA już pracuje nad raportem, który ma wyjaśnić niewyjaśnione dotąd doniesienia o zaobserwowaniu UFO.

