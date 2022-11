Tak polscy rolnicy oceniają swoją sytuację [SONDAŻ]

REKLAMA

Z raportu EFL, udostępnionego w poniedziałek przez ISBnews.pl wynika, że większość rolników ocenia swoją sytuację za dobrą lub stabilną.

Wszyscy wokół narzekają na kryzys, a jednak okazuje się, że jest w Polsce jedna grupa, która uważa swoją sytuację za nie aż tak złą – to rolnicy.

Aż 33 proc. przedstawicieli branży rolniczej uważa swoją sytuację za dobrą. Kolejne 44 proc. – za stabilną. Z kolei co czwarty uczestnik sondażu określił swoją sytuację finansową jako ciężką lub bardzo ciężką – odpowiednio: 19 proc. i 4 proc.

Choć z badania wynika, że rolnicy nie narzekają aż tak mocno, to zauważają oni wyzwania, które stoją przed ich branżą. Jako największe problemy 86 proc. polskich rolników wskazało na rosnące ceny nawozów, 76 proc. na rosnące koszty pracy, 67 proc. na brak dostępności maszyn, 59 proc. na rosnące koszty serwisu, a 34 proc. na rosnące ceny maszyn.

„Aby produkcja rolna była nadal opłacalna, firmy szukają metod zwiększania wydajności płodów. Najczęściej stosowaną metodą deklarowaną przez 83 proc. odpowiadających jest korzystanie z wynajmu w celu optymalizacji kosztów. Rozwiązaniem stosowanym przez 73 proc. rolników jest optymalizacja kosztów maszyn i urządzeń oparta na koszcie całkowitym użytkowania, a 26 proc. firm wykorzystuje nowoczesne sprzęty poprawiające ekonomikę produkcji” – możemy przeczytać w komunikacie poświęconym badaniu pt. „MŚP wynajmują czy kupują? Pod lupą”.

Co ciekawe – z tego samego badania wynika, że aż 94 proc. rolników nie posiada swojego własnego sprzętu do pracy, tylko go wypożycza.

Badanie przeprowadzono w oparciu o scenariusz wywiadu. Wzięły w nim udział osoby, które można nazwać liderami opinii – posiadające bogatą wiedzę dotyczącą tematu. W sumie w ramach badania przeprowadzono 22 wywiady oraz analizę desk research.