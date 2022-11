Tusk pisze do Muska na Twitterze. Ten suchar chyba miał być śmieszny

REKLAMA

Elon Musk niedawno kupił Twittera i obecnie wszystkie wpisy na platformie, które odnoszą się do tego faktu, zyskują sporą popularność. Wykorzystać to spróbował przewodniczący PO – Donald Tusk. Polityk zamieścił wpis, który miał być zabawny, a jest tzw. „sucharem”.

Elon Musk zaczął w piątek zwalniać pracowników Twittera, nad którym przejął niedawno kontrolę. Pracę może stracić blisko 4 tys. osób, tj. około połowy personelu firmy. Część zwolnionych ma zamiar złożyć pozew zbiorowy przeciw miliarderowi.

Miliarder zamierza nie tylko wyczyścić kadrę Twittera z niepotrzebnych pracowników, ale także samą platformę z tzw. botów.

„Jeśli nasza oferta na Twitterze się powiedzie, pokonamy boty spamujące lub zginiemy, próbując!” – pisał Musk na kilka miesięcy przed sfinalizowaniem przejęcia serwisu.

W skrócie szef Tesli chce wyczyścić Twittera z kont, które podszywają się pod inne osoby. Wyłączone z tej czystki miałyby być konta, które wyraźnie zaznaczają, że parodiują jakąś osobę.

Do tych zmian odniósł się Donald Tusk. „Mam nadzieję, drogi @elonmusk, że nie zostanę zawieszony za podszywanie się (w oryg. – impersonating) pod Donalda T.” – napisał szef PO, któremu chodziło oczywiście o Donalda Trumpa.

Były prezydent USA wciąż jest zbanowany na Twitterze, ale Elon Musk obiecywał przywrócić jego konto. „Żarcik” Donalda Tuska nie jest najwyższych lotów. Wiele osób dało to politykowi wyraźnie odczuć w komentarzach.

I hope, dear @elonmusk, that I won’t be suspended for impersonating Donald T.

— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2022