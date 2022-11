Dr Sławomir Dudek: „Inflacja pozostanie bardzo wysoka przez wiele lat”

REKLAMA

Jak twierdzi dr Sławomir Dudek, rząd zamiast walczyć z inflacją, dolewa wysokooktanowej benzyny do ognia.

Cały wywiad przeczytasz w najnowszym numerze „Najwyższego Czasu!"

W najnowszym numerze naszego magazynu ukazał się wywiad z dr. Sławomirem Dudkiem, prezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). W czasie rozmowy ekonomista wypowiedział się na temat inflacji, która dosłownie ogołaca Polaków z oszczędności. Zdaniem eksperta ogromną winę za ten stan rzeczy ponosi rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Największy grzech obozu władzy tkwi w rozbudowanych transferach socjalnych, które stanowią element polityki przekupywania wyborców. Natomiast tzw. Putinflacja to zwykłe kłamstwo inflacyjne.

„Rząd wywiesił białą flagę w walce z inflacją. Jest sparaliżowany słupkami wyborczymi. Dla utrzymania władzy jest w stanie zaryzykować wpędzeniem gospodarki w kryzys, z którego będziemy wychodzić latami. Rząd zamiast walczyć z inflacją, dolewa wysokooktanowej benzyny do ognia. Inflacja w Polsce zamiast przygasać, będzie się mocno paliła przez wiele lat. Po oszczędnościach wielu rodzin zostanie popiół” – ocenia dr Sławomir Dudek w wywiadzie „Inflacja pozostanie bardzo wysoka przez wiele lat”, który został opublikowana w najnowszym wydaniu naszego magazynu.

Sławomir Dudek: To jest rachunek za błędy rządu

Jak tłumaczy dr Sławomir Dudek, najważniejsze nie jest to, na kiedy przypadnie szczyt inflacji, a fakt, że nawet przy spowolnieniu inflacja i tak przez wiele lat pozostanie bardzo wysoka. Innymi słowy, jeżeli inflacja spadnie np. z ponad 20 proc. do kilkunastu procent, to ceny wciąż będą rosły, tyle że nieco wolniej. Tak czy inaczej oznacza to dramat dla wielu polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W ocenie eksperta może się to skończyć kryzysem finansowym, a nawet poważnym wzrostem bezrobocia. Niestety wina spoczywa na obecnej ekipie rządzącej i to nie ulega wątpliwości.

„Skumulowana inflacja w okresie kadencji obecnego rządu wyniesie między 40 proc. a 50 proc. To jest właśnie rachunek za błędy obecnego rządu. To oznacza, że jeżeli dziadkowie zbierali w ostatnich latach oszczędności, aby kupić rower swojemu wnuczkowi, to niestety wystarczy im tylko na połowę roweru. Niestety propaganda rządowa oszukała iluzją nominalnych transferów bardzo dużą grupę społeczeństwa. Podatek inflacyjny zjadł połowę tych transferów, ale zjadł też nasze oszczędności gromadzone przez lata” – twierdzi dr Sławomir Dudek na łamach „Najwyższego Czasu!”.

