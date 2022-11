Nieoficjalnie: PiS złoży wniosek o zmianę konstytucji

REKLAMA

Kierownictwo PiS zdecydowało we wtorek, że w tym tygodniu złożone zostaną projekty zmian w konstytucji oraz w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora dotyczące zniesienia immunitetu formalnego – dowiedziała się nieoficjalnie PAP od polityków partii.

Informacje na temat wtorkowego spotkania w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie podawał serwis Wirtualna Polska. „Tematem m.in. planowane oszczędności budżetowe, trudna sytuacja finansowa, kwestia tarczy antyinflacyjnej i rozmowy z KE na temat KPO” – czytaliśmy w relacji na WP.pl.

Tymczasem Państwowa Agencja Prasowa twierdzi, że na wtorkowym spotkaniu kierownictwo PiS zdecydował o złożeniu projektów zmian w konstytucji. Chodzi o kwestię immunitetów.

Kaczyński zapowiadał to wcześniej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński o zniesieniu immunitetów formalnych dla parlamentarzystów i sędziów mówił podczas kilku ostatnich weekendowych spotkań z mieszkańcami różnych miast. Jego zdaniem, immunitet materialny musi zostać zachowany, bo nie może być tak, że poseł odpowiada karnie za to jak głosuje, albo za to co mówi z mównicy. Natomiast, jak mówił Kaczyński, immunitet nie powinien chronić w takich przypadkach, gdy np. poseł czy sędzia kradnie czy po pijanemu jeździ samochodem.

Pytany w minioną sobotę na spotkaniu w Ełku, czy jest szansa na zniesienie immunitetów sędziów i parlamentarzystów, szef PiS powiedział: „My tę sprawę postawimy jeszcze w tej kadencji, ale jesteśmy przekonani, że to nie przejdzie”.

– Natomiast, jeżeli wygramy kolejne wybory, to na uszach staniemy, żeby to znieść, bo to jest horrendum – zadeklarował.

Jak działa immunitet?

Zgodnie z konstytucją, immunitet formalny chroni posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione przez parlamentarzystę, w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu i rozciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też immunitet materialny – stanowiący, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze) – ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

Zmiana konstytucji

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (przy pełnej frekwencji jest to 307 głosów) oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.