Wolnościowy poseł o powodach odejścia od Kukiza: Nie będę głosować na rozkaz PiS

W poniedziałek 7 listopada Stanisław Tyszka ogłosił, że po siedmiu latach odchodzi z Kukiz’15. „Niestety, moje drogi z Pawłem się rozeszły” – napisał w oświadczeniu. Teraz podał powody swojej decyzji.

Stanisław Tyszka gościł we wtorek na antenie Polsat News. Tam wyjawił swoje powody odejścia z Kukiz’15. Na początku wolnościowiec przypomniał po co wchodził do polityki.

– Żeby walczyć o naprawę instytucjonalną Polski, żeby Polska była państwem silnym, suwerennym, zewnętrznie i wewnętrznie. Po drugie, żeby poszerzyć zakres wolności obywateli, zakres kontroli obywateli nad własnymi pieniędzmi. To jest kwestia przedsiębiorczości, pracy, uproszczenia podatków. Moi koledzy z Kukiz15 niestety rok temu postanowili współpracować z rządem, który na tych dwóch polach się nie sprawdza – powiedział Tyszka.

Wolnościowiec ocenił także, w jakim stanie jest Rzeczpospolita Polska pod rządami pisowskiego rządu.

– Jest państwem dość słabym na arenie międzynarodowej. Państwem, które nie rozwiązuje problemów obywateli, tylko je pogłębia – stwierdził polityk.

Tyszka: Nie będę głosować na rozkaz PiS

Dlaczego w końcu zdecydował się na odejście? Przeszkadzał mu cichy sojusz Kukiza z Prawem i Sprawiedliwością.

– Ja od początku nie akceptowałem tego porozumienia, tzn. nie wyobrażałem, że można głosować za takimi bublami jak Polki Ład – podnoszący podatki, komplikujący je – wyjaśnił polityk.

– Trzeba sobie powiedzieć jasno, ruch Kukiz’15 został rozebrany przez PiS. Różni posłowie dostawali intratne propozycje od Jarosława Kaczyńskiego i partii rządzącej. Ja też dostawałem wiele intratnych propozycji na czele z byciem ponownie wicemarszałkiem Sejmu, ale podziękowałem. Ja tak rozumiem swój mandat, bycie przedstawicielem obywateli w Sejmie, że ja nie mogę głosować na rozkaz – dodał.

Stanisław Tyszka w Konfederacji? Pasuje do partii KORWiN lub Wolnościowców

Jak informuje Interia, były poseł Kukiz’15 Stanisław Tyszka miałby dołączyć w przyszłym tygodniu do koła Konfederacji. Tyszka w rozmowie z PAP powiedział jednak, że na temat swojej przyszłości w parlamencie prowadzi rozmowy z różnymi środowiskami.

Poglądy posła Tyszki są w dużej części zbieżne z programami takich formacji z Konfederacji jak partia KORWiN czy Wolnościowcy.

